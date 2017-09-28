南京面瘫预防方法是什么

核心提示：面瘫这个病在成年人当中是比较多见的问题，这个病一旦发作之后就会导致患者的面部瘫痪，出现器官歪斜失去原有的功能，而且不积极的进行治疗，往往还会导致的现象就是出现面瘫后遗症，这让治疗就难上加难了，那么生活中面瘫预防方法是什么？

面瘫这个病在成年人当中是比较多见的问题，这个病一旦发作之后就会导致患者的面部瘫痪，出现器官歪斜失去原有的功能，而且不积极的进行治疗，往往还会导致的现象就是出现面瘫后遗症，这让治疗就难上加难了，那么生活中面瘫预防方法是什么？

1、注意休息保证睡眠充足，每天早睡早起，在平时要注意少看电视、电脑，避免过度疲劳，同时还需要注意生活环境一定要空气清新、少去污染比较严重的地方，加强体育训练，增强体质，在平时合理规律的习、工作和生活，才能够增强机体抵抗力。

2、在平时虽然可能会遇到各种不顺心的事情，但是要学会调节情绪，保持乐观的情绪。调节自己的不良情绪，让自己的心情愉快、乐观向上、稳定，因为精神紧张或者焦虑等等都是会刺激这个并发症的，因此在平时一定要注意避免精神紧张。

3、膳食合理也是一个避免发病的有效的预防措施，少吃油腻滞胃、刺激性的、不易消化的食品。同时也需要注意不能沉迷抽烟和酗酒，要多吃一些新鲜的蔬菜和水果来维持足够的维生素和微量元素的摄入。另外还要吃一些五谷杂粮，以保持机体足够的能量供给，增强抗病能力。

4、寒冷季节也是这个病的高发季节，因此大家就需要特别注意注意颜面及头部还有耳后部位的保暖，在平时活动的时候避免头朝风口久坐或睡眠，在平时要注意天气变化，注意防寒保暖及时添加衣物才能够减少和防止感冒。用温水洗脸，在空闲的时候可以经常按摩局部穴位，进行必要的表情肌训练。

面瘫的预防措施就介绍到这里了，由此看起来面瘫的预防比治疗更是重要，只要我们在平时的生活中做好以上的介绍的几点防护措施，还是能很好的预防疾病的发生的，而一旦发病，建议患者去正规的医院进行规范的治疗。