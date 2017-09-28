南京面瘫的原因都有哪些呢

核心提示：相信大家在日常生活中都见过面瘫患者，尤其是在进入冬季之后，患上这种疾病的患者会更多，这让很多人都非常的恐惧，人们都想了解在日常生活中诱发这种疾病的原因，以便通过对这些原因进行防治，来避免自己和家人患上这种症状。

相信大家在日常生活中都见过面瘫患者，尤其是在进入冬季之后，患上这种疾病的患者会更多，这让很多人都非常的恐惧，人们都想了解在日常生活中诱发这种疾病的原因，以便通过对这些原因进行防治，来避免自己和家人患上这种症状。

1、肿瘤;专家表示，在临床上有1/10的患者都是因为对肿瘤疾病的治疗不当，而诱发的面瘫，除此之外，一些肿瘤本身或写外科的切除肿瘤手术也能够引起人们患上面瘫，这些肿瘤疾病中，主要包括听神经瘤，原发性胆脂瘤和腮腺瘤等。

2、病毒感染;通过从面瘫患者的面部神经活检标本中分离出单纯疱疹病毒，在患者的骨髓神经中检测出免疫复合物，以及患者血清中某些免疫球蛋白水平的升高，都能够显示由于病毒感染能够引起患者自身免疫性的疾病，从而形成面瘫。

3、风寒侵袭;这是人们在日常生活中最为常见的患上面瘫的原因，如果面部受到风寒的侵袭，患者面部营养神经的血管就会发生痉挛，引起患者的神经组织水肿，受压迫，缺血等，从而导致患者形成面瘫。

4.面神经麻痹;面神经麻痹也是导致患者出现面瘫的最主要原因之一，如果患者的面部中枢神经和周围面部神经，因为一些原因出现麻痹的话，都会导致患者面部肌肉运动受到障碍，从而导致患者出现面瘫的症状。

以上这些内容就是专家为我们讲解的，在日常生活中能够诱发面瘫的原因，大家要想在日常生活中远离这种症状的话，首先就要对这些原因做好防治工作。随着冬季的不断临近，大家在日常生活中还应该做好保暖工作，避免面部被风寒侵袭。