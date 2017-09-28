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南京治疗面瘫有后遗症吗

2017-09-28
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核心提示：　面瘫指的是面部方面的神经系统出现一定的麻痹性，由于这些麻痹性会导致面部方面出现僵硬或者是不协调的情况，所以得了面瘫之后，是需要进行一定的治疗，并且在治疗了之后，有可能由于神经系统方面的出现一定的缺失情况，所以会有一定的后遗症。

　　面瘫指的是面部方面的神经系统出现一定的麻痹性，由于这些麻痹性会导致面部方面出现僵硬或者是不协调的情况，所以得了面瘫之后，是需要进行一定的治疗，并且在治疗了之后，有可能由于神经系统方面的出现一定的缺失情况，所以会有一定的后遗症。

　　面瘫的后遗症情况，一般是会使患者方面出现一定的面部五官出现一定的扭曲性，或者是一些反应比较迟钝的情况，由于在许多面瘫的冲击下，会使平时的反应和感应不够灵敏，并且是在这样的情况下，由于多方面的原因存在，面瘫的情况也是算比较严重的。

　　并且由于长时间的面瘫情况，是会出现护患关系的情况的，由于面瘫过后的神经系统方面会越来越失去以往的灵敏性，所以在这个时候，面部方面的表情无法像以往那般的灵活，并且是在做出一些喜怒哀乐等方面的表情时，都没有以前那种轻松感，而且有时会感觉到肌肉方面十分生硬，完全是无法用平时的那些细小力气，或者是轻松就能做出以前的那种表情。

　　长时间的神经系统和肌肉出现了问题之后，面瘫的后遗症中，还有一个情况是十分严重的，那就是会使脸部的五官方面有一些错位方面的情况，由于这些错位的情况，是会导致整体五官看起来不协调，而且经常是会感觉到脸部方面的知觉都不怎么存在。

　　因此，面瘫是有后遗症的，这些后遗症的情况严重时，会导致五官出现不协调的情况，就是所谓的五官方面有一些错位的感觉。而且脸部方面的神经系统也会有一些麻痹的感觉，并且是面部方面的知觉性和灵敏性都是低于以前。

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