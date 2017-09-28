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南京得了面瘫的后遗症都有哪些

2017-09-28
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核心提示：随着现如今面瘫也是一种多发疾病，人们对此病的关注度也是越来越高了，患者一旦患有面瘫这种疾病，就会直接影响到患者的正常生活，如果没有及时的取得治疗，那么还很容易导致一些后遗症出现，这样对患者的身心健康危害都会很大。那么面瘫的后遗症都有哪些呢？

　　随着现如今面瘫也是一种多发疾病，人们对此病的关注度也是越来越高了，患者一旦患有面瘫这种疾病，就会直接影响到患者的正常生活，如果没有及时的取得治疗，那么还很容易导致一些后遗症出现，这样对患者的身心健康危害都会很大。那么面瘫的后遗症都有哪些呢？

　　1、面瘫患者在患病之后，那么就会出现表情障碍的后遗症，但如果患者是在初期的话，那么这种症状是比较明显的，但患者在出现大笑、嘟嘴以及鼓起的时候就会比较明显，之后随着患者的病情逐渐加重，甚至说话也会受到影响。

　　2、患者在患有了面瘫之后还会出现面肌联合运动的后遗症，这种症状主要表现为患者在鼓腮以及张口的时候，眼睛也会随着这些表情动作而变小，在闭眼的时候口角也会随着牵扯闭合，这种情况就是属于面肌联合运动，一般都是在面神经受损之后引起的。但如果患者及时的进行治疗，一旦神经系统恢复正常，那么这种症状也有可能会消失。

　　3、还有一种后遗症就是鳄鱼泪症候群，这种症状一般都是在面瘫患者在数周或者是数月之后都没有接受治疗，那么就会出现这种后遗症，这种症状主要是表现为面瘫病人在吃饭的时候，一侧的眼睛就会有流泪的现象，有的患者甚至是想到好吃的食物，都会流出很多的泪水。

　　以上这些就是面瘫可能会出现的后遗症，大家在了解之后，就应该知道这些后遗症一旦出现对患者的影响是很大的，因此在日常一旦发现自己患有了此病，那么就应该及时的进行治疗，这样才可以尽量避免一些后遗症出现。

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