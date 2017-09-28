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南京面瘫注意事项都有哪些

2017-09-28
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核心提示：得了面瘫疾病的话，病人都会觉得异常难受。而一旦患病的话，除了及时进行科学有效的治疗之外，有很多事项也是需要注意的，这样能够帮助他们更好的恢复健康。那么，面瘫注意事项都有些什么呢？下面就一起来了解下：

　　得了面瘫疾病的话，病人都会觉得异常难受。而一旦患病的话，除了及时进行科学有效的治疗之外，有很多事项也是需要注意的，这样能够帮助他们更好的恢复健康。那么，面瘫注意事项都有些什么呢？下面就一起来了解下：

　　面瘫注意事项

　　1、得了面瘫疾病的病人要经常参与一些运动，不要总是呆在屋里，要适当做一些户外运动，加强自身的抗病能力。另外，也可以自己对着镜子做一些锻炼，像是眨眼睛、吹口哨、皱眉等等，加快脸部恢复的速度。

　　2、得了面瘫疾病的病人可以做一些自我按摩的活动，病人要每天都坚持按摩脸部，力度要掌握好，不要用力过度。此外，在疾病急性发作的时候，也可以用热毛巾敷一下，温度控制在五十度的样子，每天重复三次，每次都保持在二十分钟，长期坚持效果是非常显著的。

　　3、得了面瘫疾病的病人要保持好的心态，要对疾病有个准确的认识。那是由于该疾病并非不治之症，也不是什么丢脸的疾病，病人要正确对待它，才能帮助自己尽快摆脱它的纠缠。同时，病人的心情不能大起大落，要淡定点，也不能紧张。

　　4、多参加一些体育运动，加强自身的抗病能力。千万不要贪图凉爽，让风寒有可趁之机。像冰冻的饮料以及食品尽可能的不要吃，要多吃一些新鲜的蔬菜水果、粗娘、豆制品等等。

　　面瘫疾病的发病率是非常高的，对大家来说，在平日里的时候做好该疾病的防护工作是非常重要的事情。面瘫疾病对病人所造成的影响是非常深远的，只有大家做好对应的护理工作以及注意事项才能够使病情趋于稳定，进而治好。

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