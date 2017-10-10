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南京周围性面瘫有哪些症状

2017-10-10
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核心提示：众所周知面瘫是发生在面部的疾病，面瘫也有多种类型，周围性面瘫是其中的一种类型，大部分人对周围性面瘫都不是很了解，所以及时出现患上了周围性面瘫也不能及时的发现，接下来小编就为大家介绍一下周围性面瘫有哪些症状。

　　众所周知面瘫是发生在面部的疾病，面瘫也有多种类型，周围性面瘫是其中的一种类型，大部分人对周围性面瘫都不是很了解，所以及时出现患上了周围性面瘫也不能及时的发现，接下来小编就为大家介绍一下周围性面瘫有哪些症状。

　　周围性面瘫的症状主要表现在以下几个方面：

　　1、面瘫的主要症状有反射症状，尤其是因为面神经的麻痹，麻痹的一侧常会出现恐吓瞬目反射、视反射、眼轮匝肌反射、口轮匝肌反射低下的面瘫症状;

　　2、唾液分泌障碍就是面瘫患者的一侧会出现唾液分泌量很少的症状，很多人都不太在意，实际上这是面瘫症状，如果不能够引起你的重视，那么就有可能导致面瘫的病情恶化，更加难以治疗;

　　3、面瘫患者会出现眼球征，眼球征就是指面瘫患者的两个眼球会不在同一个水平线上，被麻痹的那一侧会比健康的一侧较高，还能发现患侧的瞳孔也会在健侧的水平线上方也是面瘫症状;

　　4、颈阔肌征就是指面瘫患者的头用力的前屈，一侧颈阔肌不收缩，而有一侧的的颈阔肌是收缩的，这种面瘫症状一般是面瘫比较严重的时候会出现;

　　5、舌的偏斜：多属错觉，与口唇位置不正有关，人为的将口角矫正之后，舌就无偏斜现象。但个别病例可见到舌的偏斜，如果有此种现象时，舌总是向健侧偏，与中枢性面神经麻痹伴有舌的偏斜恰好方向相反。周围性面神经麻痹产生的舌的偏斜的解释是：受面神经支配的茎突舌肌和腭舌肌麻痹所致。

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