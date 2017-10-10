南京面瘫快好了的症状是什么

核心提示：随着社会不断的发展，治疗各种疾病的方法越来越多了，面瘫是一种比较常见的疾病，由于面瘫比较复杂导致病情不断的恶化，所以我们要清楚的了解面瘫的症状，那么面瘫快好了的症状是什么？下面就让我们具体的了解一下吧。

随着社会不断的发展，治疗各种疾病的方法越来越多了，面瘫是一种比较常见的疾病，由于面瘫比较复杂导致病情不断的恶化，所以我们要清楚的了解面瘫的症状，那么面瘫快好了的症状是什么？下面就让我们具体的了解一下吧。

咱们先来说说面瘫有哪些明显的症状吧，这样才能知道哪些症状表现是好转了。

患者会出现颈阔肌征，这是所有的面瘫病人几乎都会出现的一个典型的症状，通常情况下，不管是中枢性面瘫患者还是周围性面瘫患者头用力的前屈，你就会发现，面瘫患者的一侧颈阔肌不收缩，而有一侧的的颈阔肌是收缩的，这就是常见的面瘫症状的表现。

同时有的面瘫患者的两个眼球往往不在同一个水平线上，面瘫麻痹的那一侧会比另外健康的一侧较高，而且瞳孔也会在健侧的水平线上方，这也是面瘫的症状表现。

另外，根据医学家们的多年研究发现，当患上面瘫以后，患者还会出现反射的症状。反射症状的出现就会使患者的面部表情异常僵硬，这是容易发现病情的。

面瘫患者因为面部神经的麻痹，麻痹的那一侧会出现恐吓瞬目反射、视反射、眼轮匝肌反射、口轮匝肌反射低下的症状。面瘫症状还有唾液分泌障碍：面瘫发作的主要症状会有唾液分泌障碍，但是这个症状不容易被人忽视，面瘫的任何一个症状都不能忽视，这有判断面瘫的有利根据。

当上述症状有好转时，即预示着治疗产生效果，面瘫有好转迹象。但需继续坚持服药，过早停药会影响治疗效果。

面部症状好转了就是恢复了，比如嘴巴没有之前歪了，眼皮可以跳了，面部表情基本上能完成了。