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南京儿童面瘫的治疗方法？

2017-10-10
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核心提示：儿童面瘫的治疗方法？对于儿童不幸患上疾病后作为家长是操碎了心，孩子是一个家庭手里的宝贝，大家都围绕的这个小宝贝，希望他能够健健康康的长大，可是面瘫的发生让家长很受打击。

　　儿童面瘫的治疗方法？对于儿童不幸患上疾病后作为家长是操碎了心，孩子是一个家庭手里的宝贝，大家都围绕的这个小宝贝，希望他能够健健康康的长大，可是面瘫的发生让家长很受打击。

　　很多的面瘫患儿都是因为家长对面瘫的不了解，导致了病情的加重，从而产生面瘫后遗症，对儿童造成严重的后果。所以了解面瘫、及早的发现并治疗面瘫，避免造成不可挽回的后果是很重要的。那么儿童面瘫如何治疗呢？首先我们来了解一下面瘫。儿童面瘫以面部风寒、外伤、贝尔氏面瘫瘫及中耳乳突炎为较普遍的原因，其中尤以外伤为最突出，此外，也有少数为先天性畸形及源于恶性疾患者。急性白血病所引起的外周性面瘫都伴有白血病性脑膜炎，并通过治疗白血病而获得控制。如果不及时治疗或治疗不当就会引发面瘫后遗症。

　　小儿也会有面瘫的问题，而且一般都是很严重了，才会到医院去检查。这是由于广大的家长朋友们，对于面瘫没有一个清楚的认识，错过了早期治疗的机会。儿童面瘫的治疗方法，和成年人有很大的不同，这一点要高度的重视起来。

　　在选择儿童面瘫的治疗方法时，要选择适合儿童的方法，这一点更要按照医生的指导来进行。对于小儿面瘫的治疗应选择：对症治疗、去除病因、祛风散邪、温经通络、营养神经的方法。中医对这个病早有记载，而且中医治疗方法也较为丰富。我们对小儿面瘫的治疗力求系统、全面，综合运用针刺、灸疗、面部推拿等方法，再配合内服中药。在针刺时，可以运用无痛针刺，能很好地避免小儿针刺时恐惧感的产生;方法可以使用“四针八穴透刺法，一针两穴，既能减少针刺的次数，又能起到协同增效的作用，患儿及家长容易接受。小儿面瘫针灸需要注意的是，对于轻型面瘫，只用地仓、合谷、太冲3穴即可治好患者。面瘫症状恢复较慢时，再逐步增加患侧面部的穴位，针刺不必深，针感不必强。

　　不管选择那一种儿童面瘫的治疗方法，除在接受药物和常规的治疗之外，还要做好相应的护理工作。不管是日常饮食，还是其他的注意事项，都在与治疗配合起来，这样才能有好的效果。

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