南京面瘫先兆症状有哪些？

核心提示：面瘫先兆症状有哪些？面瘫疾病是比较常见的一种面部疾病，它也是一种多发性疾病，其严重影响了患者正常的工作与生活，尤其是面瘫后遗症，其对患者的危害是非常大的。所以在平时的日常生活中，了解面瘫的相关知识是非常重要的。下面小编就带大家一起来了解一下面瘫的先兆有哪些？

面瘫先兆症状有哪些？面瘫疾病是比较常见的一种面部疾病，它也是一种多发性疾病，其严重影响了患者正常的工作与生活，尤其是面瘫后遗症，其对患者的危害是非常大的。所以在平时的日常生活中，了解面瘫的相关知识是非常重要的。下面小编就带大家一起来了解一下面瘫的先兆有哪些？

面瘫前兆一：瞬目运动

如果瞬目运动比较缓慢，而且瞬目运动不完全，两侧瞬目运动不对称，这些情况就是表明有可能患上了面瘫，也要及时到医院进行诊断治疗，以免因为不重视面瘫前兆，而使面瘫的症状更加的严重。

面瘫前兆二：睫毛征

正常人在强力闭眼时，睫毛多是埋在上下眼睑之中的，但是如果有面瘫前兆，面神经麻痹的时候，就会使眼睫毛外露，睫毛不对称的情况虽然不是很明显，但是经过短暂的时间之后，患侧的睫毛就会慢慢的显露，这种睫毛征阳性是面瘫前兆之一。如果出现一定要到医院及早治疗。

面瘫前兆三：眼睑震颤现象

可以强力让面瘫患者闭眼，然后检查者再用力的扳其闭合的上睑，如果看到只有一侧上睑有细微的肌肉萎缩性颤动现象，这就是面瘫前兆，有可能已经患上轻度面瘫，应该马上到医院进行全面检查，进行早期治疗。

了解面瘫的前兆对于面瘫的及时治疗是非常关键的，当发现身边的人出现上述先兆是，一定要及时前往医院，以免耽误好的治疗时机。