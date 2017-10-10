南京治疗面瘫新方法有哪些

核心提示：现在，寒冷的冬季很容易诱发面瘫，此病的危害性极大，会随时影响到健康，如果患者不及时采取面瘫的治疗方法，就可能会影响其病情发展，因此大家要提前了解面瘫的治疗方法，这样才能及时控制病情，下面就来看看治疗面瘫新方法都哪些吧。

现在，寒冷的冬季很容易诱发面瘫，此病的危害性极大，会随时影响到健康，如果患者不及时采取面瘫的治疗方法，就可能会影响其病情发展，因此大家要提前了解面瘫的治疗方法，这样才能及时控制病情，下面就来看看治疗面瘫新方法都哪些吧。

面瘫的新治疗方法主要有：

1、物理治疗。物理治疗面瘫主要是通过超短波、低中频电疗、激光、药物导入等理疗方法，在面瘫的早期可以达到改善血循环，控制炎症发展，消除局部神经水肿;后期可改善神经营养，提高神经兴奋性，促进神经功能恢复，防止肌肉萎缩的功能。这就是面瘫的新治疗方式之一。

2、针灸治疗。也是面瘫的新治疗方法之一，但是针灸治疗面瘫也有很大的争议，对于针灸治疗面瘫的刺激性选择一定要注意控制。

3、药物治疗。在面瘫的早期可以通过激素治疗面瘫，达到减轻神经水肿，防止变性的目的。同时可以使用B族维生素，促进末梢神经再生，然后还可以用微循环改善剂治疗面瘫。这种面瘫的新治疗比较常见。

以上所说的内容就是面瘫治疗的新方法，希望大家能一一了解。只要及时结合面瘫的治疗方法，就可以让患者重新建立自信，到时方可有效地缓解病情。所以要想患者早点控制病情，就请大家多多参考面瘫的治疗方式。后祝各位患者能早日康复。