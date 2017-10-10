39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 南京仁康医院 > 正文
综合
问医生

南京治疗面瘫新方法有哪些

2017-10-10
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：现在，寒冷的冬季很容易诱发面瘫，此病的危害性极大，会随时影响到健康，如果患者不及时采取面瘫的治疗方法，就可能会影响其病情发展，因此大家要提前了解面瘫的治疗方法，这样才能及时控制病情，下面就来看看治疗面瘫新方法都哪些吧。

　　现在，寒冷的冬季很容易诱发面瘫，此病的危害性极大，会随时影响到健康，如果患者不及时采取面瘫的治疗方法，就可能会影响其病情发展，因此大家要提前了解面瘫的治疗方法，这样才能及时控制病情，下面就来看看治疗面瘫新方法都哪些吧。

　　面瘫的新治疗方法主要有：

　　1、物理治疗。物理治疗面瘫主要是通过超短波、低中频电疗、激光、药物导入等理疗方法，在面瘫的早期可以达到改善血循环，控制炎症发展，消除局部神经水肿;后期可改善神经营养，提高神经兴奋性，促进神经功能恢复，防止肌肉萎缩的功能。这就是面瘫的新治疗方式之一。

　　2、针灸治疗。也是面瘫的新治疗方法之一，但是针灸治疗面瘫也有很大的争议，对于针灸治疗面瘫的刺激性选择一定要注意控制。

　　3、药物治疗。在面瘫的早期可以通过激素治疗面瘫，达到减轻神经水肿，防止变性的目的。同时可以使用B族维生素，促进末梢神经再生，然后还可以用微循环改善剂治疗面瘫。这种面瘫的新治疗比较常见。

　　以上所说的内容就是面瘫治疗的新方法，希望大家能一一了解。只要及时结合面瘫的治疗方法，就可以让患者重新建立自信，到时方可有效地缓解病情。所以要想患者早点控制病情，就请大家多多参考面瘫的治疗方式。后祝各位患者能早日康复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈