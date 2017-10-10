南京中枢性面瘫治疗方法有什么

核心提示：中枢性面瘫治疗方法有什么？可能我们绝大部分人听到面瘫都觉得恐怖，因它不仅仅是影响我们的美观，更是影响我们的前途。试想一下哪个公司会要一个面瘫的人，要了也就是直接毁了公司的形象，毁了公司的门面。所以面瘫患者及时治疗非常关键，目前，治疗面瘫的方法很多。面瘫是分为中枢性面瘫和周围性面瘫，面瘫是由不同的诱因造成的，治疗方法是根据病情而定的。每一个面瘫患者的发病症状和原因也是不同的，所以诊治面瘫的方法也就不止一种，对于中枢性面瘫，就是颜面上部的肌肉并不出现瘫痪，因之闭眼、扬眉、皱眉均正常。那么，中枢性面瘫怎么治？下面我们就来具体的介绍一下

中枢性面瘫治疗方法有什么？可能我们绝大部分人听到面瘫都觉得恐怖，因它不仅仅是影响我们的美观，更是影响我们的前途。试想一下哪个公司会要一个面瘫的人，要了也就是直接毁了公司的形象，毁了公司的门面。所以面瘫患者及时治疗非常关键，目前，治疗面瘫的方法很多。面瘫是分为中枢性面瘫和周围性面瘫，面瘫是由不同的诱因造成的，治疗方法是根据病情而定的。每一个面瘫患者的发病症状和原因也是不同的，所以诊治面瘫的方法也就不止一种，对于中枢性面瘫，就是颜面上部的肌肉并不出现瘫痪，因之闭眼、扬眉、皱眉均正常。那么，中枢性面瘫怎么治？下面我们就来具体的介绍一下：

【疾病治疗】中枢性面瘫的治疗方法有哪些

1、膏药治疗：膏药治疗是中药外用的一种，可以较长时间地贴在患处，主要用来消肿痛、活血化瘀、疏通经络等，可以在一定程度上缓解嘴歪眼斜，但是不能有效治疗面瘫，并且膏药属民间偏方，见效慢，配伍不当易延误病情，刺激面部皮肤，使皮肤溃烂。

2、药物治疗：维生素类药物或者抗病毒消炎镇痛药物，能改善血液循环，提高面神经营养，缓解面部不适症状，但是患者需长期服用。长期用药会造成患者单纯血小板减少，导致血液病的发生，还能使人的记忆力减退，视力、听力下降，出现肝功能损害。

中枢性面瘫怎么治就为大家介绍到这里，中枢性面瘫的治疗方法其实也有多种，但是患者的病症情况也有多种，患者应该根据自己的病情，听取医生的建议，选择一种最适合自己且无副作用的方法进行治疗，这样才能避免各种在治疗方法中的弊端。