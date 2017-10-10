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南京面瘫怎么治疗

2017-10-10
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核心提示：面瘫已经逐渐成为了人们心中的一种顽疾，不仅治疗困难，而且治疗时间漫长，给患者身体、心理造成很大的伤害，面瘫患者在患病时会出现嘴歪眼斜的症状，对患者心理造成很大的伤害，那么，面瘫怎么治疗呢？下面我们一起来看一下专家的讲解。

　　面瘫已经逐渐成为了人们心中的一种顽疾，不仅治疗困难，而且治疗时间漫长，给患者身体、心理造成很大的伤害，面瘫患者在患病时会出现嘴歪眼斜的症状，对患者心理造成很大的伤害，那么，面瘫怎么治疗呢？下面我们一起来看一下专家的讲解。

　　现在治疗面瘫的方法有很多，但是面瘫患者需要慎重选择，中医治疗面瘫的好处就是见效迅速，治好率高。有效成份含神经细胞激活素，溶解极为充分，药效是普通药物的8倍以上，能完全斩断对面神经的各种损害，根除面神经的内邪，修复受损病变的面神经细胞，使其自身产生细胞免疫保护膜，完全阻断再次复发的途径，治好率极高，疗效很好。

　　面瘫患者在接受治疗时要注意选择合适的治疗方法，现在面瘫的治疗方法很多，这些传统治疗面瘫的方法，很多都不能从根本上对面瘫进行治疗。只是针对患者的症状做出改善的措施，而对受损的面神经却是没什么作用。部分面瘫患者出现面瘫后裔，面瘫复发，久治不愈等都是因为治疗不当造成的。

　　面瘫患者要适当锻炼在早晨、傍晚较凉爽的时候根据自身的情况选择一些适宜的体育项目，如散步、体操、打太极拳、跳舞等，长期坚持下去，会使体质循序地得到提高，对风寒的易感性和抗御能力也会大大增强。注意休息面瘫的预防和治疗期间都应该注意休息，保证睡眠充足，少看电视、电脑，避免各种精神刺激和过度疲劳，以利疾病的康复。

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