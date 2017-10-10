南京中枢性面瘫的危害有哪些

核心提示：面瘫的出现，给了患者一个极大的创伤，从身体都心理，尽管面瘫多发，易发，可是还是有很多朋友没有意识到它的危害性，那么，中枢性面瘫的危害有哪些？我们一起来看看下文的相关介绍吧，希望对你们会有所帮助，从而早日摆脱面瘫的危害。

面瘫的出现，给了患者一个极大的创伤，从身体都心理，尽管面瘫多发，易发，可是还是有很多朋友没有意识到它的危害性，那么，中枢性面瘫的危害有哪些？我们一起来看看下文的相关介绍吧，希望对你们会有所帮助，从而早日摆脱面瘫的危害。

1、多数面瘫患者往往于清晨洗脸、漱口时突然发现一侧面颊动作不灵、嘴巴歪斜。面瘫的病侧面部表情肌完全瘫痪者，前额皱纹消失、眼裂扩大、鼻唇沟平坦、口角下垂，露齿时口角向健侧偏歪。面瘫的病侧不能作皱额、蹙眉、闭目、鼓气和噘嘴等动作。这些都是属于患有了面瘫的危害表现。

2、面瘫的出现虽然令人颜面变形，但却不是一种危险疾病。面瘫的危害主要是眼睛刺痛或受到损伤。由于眼睛无法闭合，所以灰尘容易进入，而且可能会变得异常干燥。如果面瘫患者对眼睛不加保护，它也可能会发生溃疡，眼内感染，损害角膜。

3、患者面神经麻痹致咀嚼不便，进食量减少，可造成面瘫患者潜在的营养失调。

当您了解了面瘫，意识到了危害性，您才可以有所重视，采取措施保护自己。希望通过以上关于“中枢性面瘫的危害有哪些”的介绍，可以引起大家对面瘫的重视。建议您做好日常的预防，远离面瘫。