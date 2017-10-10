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南京面瘫治疗

2017-10-10
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核心提示：相信很多人都了解面瘫患者无论在身体上还是精神上都有很大的困扰，尤其是脸部的容貌，让大家觉得都不愿意靠近，很多患者很懊恼。很多患者都很积极地寻求治疗方法，希望能治好?这个疾病。为了帮助大家，今天就为大家介绍下面瘫治疗关键时期的治疗方法吧。

　　相信很多人都了解面瘫患者无论在身体上还是精神上都有很大的困扰，尤其是脸部的容貌，让大家觉得都不愿意靠近，很多患者很懊恼。很多患者都很积极地寻求治疗方法，希望能治好这个疾病。为了帮助大家，今天就为大家介绍下面瘫治疗关键时期的治疗方法吧。

　　西医治疗面瘫

　　1、外科手术治疗面瘫：主要是将阔筋膜成条状移植于面部，外科治疗是针对面瘫晚期时的治疗。

　　2、药物治面瘫：B族维生素，尤其是维生素B12，可促进末梢神经再生;微循环改善剂，可减轻神经水肿，防止变性。

　　西医治疗面瘫的优点是见效比较快，缺点是有副作用，并且有一定危险性，并不适合所有面瘫患者选择。

　　中医治疗面瘫

　　1、自我康复训练：面瘫自我康复训练，面瘫疾患者应注意功能性锻炼，如双眼紧闭，抬眉，鼓气，张大嘴，示齿耸鼾，湿热毛巾热脖。

　　2、针灸治疗面瘫：中医针灸是治疗面瘫的主要的手段之一，但是对于针刺时机的选择有争议，不可以轻刺激或是直接刺激面部的患侧，目前最普遍的是早期循经远取穴为主组方。也可以采用中医中药治疗面瘫。

　　以上为大家详细介绍的就是有关面瘫的几种常见治疗方法，希望患者们能根据自身的实际情况而选用治疗方法。无论选用哪一种，只有对患者的健康有好处的才是好方法。

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