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南京急性面瘫治疗方法有哪些？

2017-10-10
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核心提示：急性面瘫治疗方法有哪些？这是众多患者患上面瘫后最关心的一个问题，也是最想知道的问题。面瘫在我们的生活中比较常见，情绪因素是面瘫形成的一大原因，相信大家都有听过抑郁成疾的说法，这是有医学依据的。当一个人的情绪长时间无法释放或压力过大，无处排泄压力时，就有可能引起面瘫。

　　急性面瘫治疗方法有哪些？这是众多患者患上面瘫后最关心的一个问题，也是最想知道的问题。面瘫在我们的生活中比较常见，情绪因素是面瘫形成的一大原因，相信大家都有听过抑郁成疾的说法，这是有医学依据的。当一个人的情绪长时间无法释放或压力过大，无处排泄压力时，就有可能引起面瘫。

　　急性面瘫患者在患病时选择的治疗方法可以是按摩治疗，通过按摩治疗面瘫多为辅助的面瘫治疗方法，目的是改善面瘫患者面部的血液循环，兴奋其麻痹的面部表情肌。用手掌和热毛巾在面部自下而上地推揉患侧肌肉，每日推揉3～4次，每次推揉10分钟。

　　急性面瘫的治疗方法有药物治疗，很多面瘫患者在患病初期一般都会考虑选择药物治疗，药物中医和西医都有相关的药物可以用来治疗，可以根据患者的情况进行选择。面瘫治疗，西医主张早期应用抗病毒、营养神经、糖皮质激素、改善血循环的治疗。

　　但是如果过多的应用抗生素的话，这种面瘫的治疗方法可能会产生很多副作用和反作用，使面瘫患者免疫力下降、恢复缓慢、肥肿难分、水钠潴留等症状的出现。

　　急性面瘫患者在患病时选择的治疗方法还有就是常见的针灸治疗，针灸治疗是治疗面瘫人们多采用的主要的手段之一，但是对于针刺时机的选择有争议，目前最普遍的是早期循经远取穴为主组方，不可以轻刺激或是直接刺激面部的患侧。

　　以上就是关于急性面瘫治疗方法的介绍了，希望以上内容能对您有所帮助，最后需要提醒的是急性面瘫患者在患病时不仅要积极配合治疗，而且还注意在生活中对患处进行护理，平时要注意不要让面部长时间吹冷风，面瘫患者要及时的治疗，祝您早日康复。

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