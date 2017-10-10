南京面瘫是什么原因造成的

核心提示： 面瘫这种疾病又叫做面神经麻痹，还可以被叫做面神经炎，贝尔氏麻痹，在民间面瘫俗称歪嘴巴，歪歪嘴等，当患者发生面瘫之后面部表情肌肉的运动功能会发生障碍，此病属于常见疾病，一般面瘫发作之后最主要的症状就是口眼歪斜，那么面瘫是什么原因造成的呢？

面瘫这种疾病又叫做面神经麻痹，还可以被叫做面神经炎，贝尔氏麻痹，在民间面瘫俗称歪嘴巴，歪歪嘴等，当患者发生面瘫之后面部表情肌肉的运动功能会发生障碍，此病属于常见疾病，一般面瘫发作之后最主要的症状就是口眼歪斜，那么面瘫是什么原因造成的呢？

面瘫可以是一种感染性疾病，在人体的面部神经感觉神经内通常会潜伏者带状疱疹病毒，这种带状疱疹病毒一旦遇到身体抵抗力差或者是其他外部因素的刺激而被激活，就可能对人体的面部神经造成损伤从而引发面瘫。

一些心理因素可能会诱发面神经麻痹这种疾病是，通常在面瘫患者发病之前身体一般过度疲劳，睡眠不足，精神也会很紧张。这些因素的共同刺激就可能导致面瘫的发作。所以为了避免面瘫疾病，患者一定要有规律的生活，平时要做到心情愉悦。

还有很多其他因素能够导致面瘫，比如说一些面部的外科手术，面部的外伤，面神经炎，占位性疾病，耳源性疾病，肿瘤都可能导致面瘫。还有就是一些中毒因素，比如说长期饮酒导致酒精中毒就可能诱发面瘫。

身体也出现了代谢障碍，比如说患者有糖尿病，或者是维生素缺乏，都可能导致机体代谢障碍，这些代谢障碍能够导致面瘫。还有就是血管机能不全，先天性面神经发育不全，都是可以导致面瘫发生的。