核心提示： 面瘫不仅仅会影响我们的美观，而且还会影响我们的心情，所以得了面瘫还是应该及时的采取积极的治疗，那么得了面瘫怎么诊断呢？想必这是大家都十分关心和在意的问题，所以针对大家的疑问今天我们的小编就为大家简单的介绍一下面瘫怎么诊断！

面瘫不仅仅会影响我们的美观，而且还会影响我们的心情，所以得了面瘫还是应该及时的采取积极的治疗，那么得了面瘫怎么诊断呢？想必这是大家都十分关心和在意的问题，所以针对大家的疑问今天我们的小编就为大家简单的介绍一下面瘫怎么诊断！

治疗面瘫不简单，我们在治疗面瘫之前，首先就要先来诊断面瘫，这样才能确认面瘫的症状。而诊断面瘫我们需要通过一些方法。然而面瘫的种类是非常多的，因此诊断面瘫的时候也非常不容易。下面大家一起来看一下，我们是如何来诊断面瘫的。

1、急性脊髓前角灰质炎、脑炎、进行性球麻痹、先天性面神经核形成不全，可以引起面神经核病变出现周围性面瘫，要诊断面瘫我们应该去神经科进行仔细检查。

2、脑血管病(出血、梗塞)、肿瘤、炎症、多发性硬化症可以引起面神经髓内根段的病变，出现周围性面瘫，其要点是伴有病侧外展神经瘫，眼球运动障碍，或对侧偏瘫。

3、如属周围性面瘫，也不能简单地称为面神经炎，亦当由神经科查体，及其它光、电、化、CT、MRI检查。这些诊断面瘫的方法都可以有效的查出周围性面瘫。

怎么样，大家听了以上小编的介绍以后你对，得了面瘫怎么诊断呢？这一问题应该了解一些了吧，所以我们建议大家到正规的医院进行检查与治疗哦，因为只有正规的医院才会更加的安全哦！