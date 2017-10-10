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南京面瘫的原因有哪些

2017-10-10
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核心提示：面瘫的原因有哪些？大家都很困惑，有一部分面瘫患者是由于季候的变换，得了伤风等激发免疫力降低，最后激发面瘫的产生，那么面瘫的原因有哪些呢？下面我们就来看看专家是怎么给患者们讲解的吧，希望专家的讲解能给患者带来一定的帮助！

　　面瘫的原因有哪些？大家都很困惑，有一部分面瘫患者是由于季候的变换，得了伤风等激发免疫力降低，最后激发面瘫的产生，那么面瘫的原因有哪些呢？下面我们就来看看专家是怎么给患者们讲解的吧，希望专家的讲解能给患者带来一定的帮助！

　　引发面瘫的病因有哪些

　　病毒性面瘫的主要病因是病毒侵犯到面神经以后造成面神经受损。在起病初期的时候会表现为耳后、面部、耳上的疼痛。有的会有带状疱的发生。因此，在患感冒、带状疱疹等病毒性疾病时要特别注意保暖。

　　面瘫又分周围性面瘫和中枢性面瘫，周围性面瘫较为常见，引发周围性面瘫有耳源性疾病、感染性病变(耳部带状疱疹、脑膜炎、腮腺炎、猩红热、疟疾、多发性颅神经炎、局部感染)、肿瘤、代谢障碍(如糖尿病、维生素缺乏)、血管机能不全、先天性面神经核发育不全。

　　由于中青年男性是面瘫的高发人群，而糖尿病和高血压患者的危险系数更大，因此要格外注意保暖，别吹冷风。面瘫的病因错综复杂，研究表明，少数面瘫病人有家族史，面瘫可能与遗传因素有关，及时找出面瘫病因，有利对症治疗。得了面瘫需要及早就医，以免错过好的治疗时期，耽误病情，影响患者的工作和生活。

　　温馨提示：以上就是专家给大家讲解的面瘫的原因有哪些？大家现在也应该有所了解了吧，面瘫不是短时间内就可以治好的，建议大家要长期的坚持治疗，千万不要放弃。

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