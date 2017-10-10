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南京面瘫患者症状有哪些

2017-10-10
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核心提示：随着社会不断的发展，治疗各种疾病的方法越来越多了，面瘫是一种比较常见的疾病，由于面瘫比较复杂导致病情不断的恶化，所以我们要清楚的了解面瘫的症状，那么面瘫患者症状都有哪些呢？下面就让我们具体的了解一下吧。

　　随着社会不断的发展，治疗各种疾病的方法越来越多了，面瘫是一种比较常见的疾病，由于面瘫比较复杂导致病情不断的恶化，所以我们要清楚的了解面瘫的症状，那么面瘫患者症状都有哪些呢？下面就让我们具体的了解一下吧。

　　患者会出现颈阔肌征，这是所有的面瘫病人几乎都会出现的一个典型的症状，通常情况下，不管是中枢性面瘫患者还是周围性面瘫患者头用力的前屈，你就会发现，面瘫患者的一侧颈阔肌不收缩，而有一侧的的颈阔肌是收缩的，这就是常见的面瘫症状的表现。

　　同时有的面瘫患者的两个眼球往往不在同一个水平线上，面瘫麻痹的那一侧会比另外健康的一侧较高，而且瞳孔也会在健侧的水平线上方，这也是面瘫的症状表现。

　　另外，根据医学家们的多年研究发现，当患上面瘫以后，患者还会出现反射的症状。反射症状的出现就会使患者的面部表情异常僵硬，这是容易发现病情的。

　　以上就是我们对面瘫的简单介绍，希望通过我们的介绍可以帮助到更多的患者，对于面瘫我们一定要及时的治疗。到正规的医院治疗才是好的选择。

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