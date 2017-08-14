核心提示：我们该怎么治疗宫颈炎呢？宫颈炎是育龄妇女的常见病，有急性和慢性两种，临床上以慢性宫颈炎多见。由于分娩、流产或手术损伤宫颈后发生。那么要怎样治疗宫颈炎呢？

我们该怎么治疗宫颈炎呢？宫颈炎是育龄妇女的常见病，有急性和慢性两种，临床上以慢性宫颈炎多见。由于分娩、流产或手术损伤宫颈后发生。那么要怎样治疗宫颈炎呢？

治疗宫颈炎都有哪些方式呢

宫颈炎的症状

急性宫颈炎的症状，主要有白带突然增多，有时还有黄色的白带出现，并且白带呈现脓性。还有可能有息肉出现。伴随有腰痛，或者下肢疼痛的病症。在妇科检查中，宫颈会出现充血现象，还有水肿。如果接触，会有疼痛感。

慢性宫颈炎的症状，主要也是体现在白带增多上，除了呈现粘稠性，和脓性，还有就是会伴随有血丝，或者夹杂有血丝。产生慢性宫颈炎的原因，主要是由于长期的机械性刺激形成的。如果性生活过度频繁，或者有习惯性流产的症状，都是导致慢性宫颈炎的原因，那怎样治疗宫颈炎才算好呢？

怎样治疗宫颈炎

物理疗法：包括电熨、冷冻、激光、红外线等，适用于糜烂面大，炎症漫润较深者，一般治疗一次即可治 愈。如冷冻疗法：系一种超低温治疗，制冷源为液氮，温度为-196℃。治疗时根据糜烂情况选择适当探头。其优点是操作简单，术后很少发生出血及颈管狭窄。缺点是术后阴道排液多。

药物治疗：急性宫颈炎可口服广谱抗生素，如头孢类抗生素加灭滴灵治疗。

手术治疗：宫颈息肉者可行宫颈息肉摘除术，宫颈腺体囊肿可穿刺放液;宫颈陈旧裂伤及黏膜外翻，可行子宫颈修补术。

当患了宫颈炎后，或会造成其它器官炎症，如：宫颈炎的病原体可以上行造成子宫内膜炎;可以通过宫旁韧带、淋巴管蔓延引起慢性盆腔炎;当炎症波及膀胱三角区，可引起泌尿系统的疾病而出现尿痛、尿频或排尿困难等刺激症状。甚至可引发不孕症，怎样治疗宫颈炎，宫颈炎一定要尽早治疗。

如果您还有什么关于怎样治疗宫颈炎的问题可以跟我们的在线专家联系，我们将第 一时间给予您最权威的解答。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁怎样治妇科宫颈息肉，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy