核心提示： 宫颈炎相信很多人都是听说过的，甚至有一些人对宫颈炎也是有一定了解的。因此应该知道宫颈炎分为慢性宫颈炎以及急性宫颈炎。那大家知道慢性宫颈炎应该如何治疗吗？不知道的话，今天小编就来为大家介绍一下慢性宫颈炎的治疗方法吧，如果感兴趣就来看一下吧。

宫颈炎相信很多人都是听说过的，甚至有一些人对宫颈炎也是有一定了解的。因此应该知道宫颈炎分为慢性宫颈炎以及急性宫颈炎。那大家知道慢性宫颈炎应该如何治疗吗？不知道的话，今天小编就来为大家介绍一下慢性宫颈炎的治疗方法吧，如果感兴趣就来看一下吧。

患慢性宫颈炎如何治疗

慢性宫颈炎如何治疗

上面我们看完了慢性宫颈炎的症状之后，接来下我们就再来看一下慢性宫颈炎的治疗方法吧。相信这是每一个慢性宫颈炎患者所关系的问题，不是吗？

(1)电熨

电熨法治疗慢性宫颈炎就是将整个病变组织烧灼后，使之坏死脱落，治疗之时须达到一定深度，方能得到理想的治疗效果。但手术之后，会留下较大面积的疤痕，可能会对分泌腺造成影响，使宫颈粘液发生改变，从而导致不孕症发生。当然，这也不是绝 对的，高水准的手术能将这些危害降至最 低。

(2)冷冻治疗

是利用制冷剂，快速产生超低温，使炎症组织冻结、坏死、变性而脱落，创面经组织修复而达到治疗疾病的目的。

(3)激光治疗

治疗慢性宫颈炎的时候，如果使用激光进行治疗的话，可以使得炎症组织的结痂、痂皮脱落，重新长出新皮。

(4)微波治疗

微波是一种新型的物理疗法，当微波电极触压局部病变组织时，即在瞬间产生很小范围的高热而达到凝固的目的。

(5)波姆灯治疗

波姆灯光疗仪是新的治疗宫颈炎症的仪器，术后使用抗生素10天，禁盆浴2周，禁夫妻生活1个月。术后1～2个月复查。

(6)红外线凝结法

乃用红外线照射，局部组织凝固、坏死、脱落，形成非炎性表浅溃疡，肉芽组织生长后终为新生鳞状上皮覆盖而治 愈。此法副反应少，术后阴道流液较少，痂膜薄而脱落快。

相信大家看完以上的内容之后，对于慢性宫颈炎的治疗也是有所了解了，也知道了慢性宫颈炎的一些症状。因此当患上慢性宫颈炎的时候，要及时进行治疗。不过在治疗的时候，一定不能忘了饮食这方便的注意事项哦，以免因为饮食而加大治疗的难度。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁宫颈炎，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy