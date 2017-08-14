核心提示： 生活中宫颈炎是一种非常常见的付款疾病，出现宫颈炎的女性们是不少的，可是很多人对治疗宫颈炎的方法却不是很明白，本文我们就给大家介绍一些宫颈炎的治疗方法，希望对大家有所帮助。

生活中宫颈炎是一种非常常见的付款疾病，出现宫颈炎的女性们是不少的，可是很多人对治疗宫颈炎的方法却不是很明白，本文我们就给大家介绍一些宫颈炎的治疗方法，希望对大家有所帮助。

宫颈炎怎么治疗好呢

治疗宫颈炎的方法：

1、药物治疗：药物治疗是指运用中药或中药与抗生素的混合制剂，采用阴道上药和冲洗的局部治疗宫颈炎的方法。药物治疗宫颈炎具有清热燥湿、消肿止痛、活血生肌等作用，且无创伤、用药方便、不损伤子宫。

药物治疗的缺点：药物治疗也有着不受欢迎的一面，药物治疗疗效长、见效慢、易复发，而且长期使用费用高。需要强调的是，药物治疗对于轻度宫颈炎来说，只要坚持在医生的指导下规范用药是有治 愈可能的。

2、物理治疗：物理治疗宫颈炎是以局部的微创治疗为主。物理治疗的原理是将宫颈病变的上皮破坏，使之坏死、脱落，新生的鳞状上皮再重新覆盖有病变的部位，使宫颈转为光滑，达到治疗宫颈炎的目的。

物理治疗的缺点：妇科病宫颈炎的物理治疗，很容易伤及宫颈正常组织，使其受到伤害，影响以后的性生活。而且，宫颈组织的损伤，易发生宫颈粘连，造成精子无法顺利进入宫颈，导致不孕的发生。

宫颈炎的治疗方法就给大家介绍这么多了，专家指出在出现宫颈炎后大家一定要及时进行治疗，避免病情恶化。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁在哪里看妇科合适，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy