核心提示： 治疗宫颈炎BBT自凝刀好不好？宫颈炎是女性常见病，对女性的工作生活和身体健康均有不利影响。宫颈炎常因女性分娩、流产或手术操作时不慎损伤宫颈局部，细菌感染所致。此外，女性在产褥期、经期时不注意卫生或有性生活，也会将致病菌带入生殖道而引起炎症。那么，治疗宫颈炎用自凝刀好不好？

治疗宫颈炎BBT自凝刀好不好？宫颈炎是女性常见病，对女性的工作生活和身体健康均有不利影响。宫颈炎常因女性分娩、流产或手术操作时不慎损伤宫颈局部，细菌感染所致。此外，女性在产褥期、经期时不注意卫生或有性生活，也会将致病菌带入生殖道而引起炎症。那么，治疗宫颈炎用自凝刀好不好？

自凝刀治疗宫颈炎效果好吗

治疗宫颈炎BBT自凝刀好不好？沈阳和美妇产医院的专家介绍说：许多女性对宫颈炎的认识存在着误区：认为已婚女性都会有宫颈炎症，它既不影响日常生活也不妨碍正常工作，无关紧要。加之宫颈炎急性发作时症状轻微，也容易使患者疏忽，进而发展为慢性宫颈炎，宫颈糜烂就是一个显著的局部病症。

白带增多是宫颈炎急性期最常见(甚至惟一)的症状，白带呈脓性或混有血，常伴有腰酸及下腹坠痛，或有阴部瘙痒、灼热及排尿异常(如尿频、尿急);少数患者有性交痛、体温升高等症状。当炎症沿宫骶韧带扩散到盆腔时，可有腰骶部疼痛、盆腔下部坠痛等。

BBT自凝刀技术是目前最 先进的治疗宫颈疾病手段，是目前国际上治疗宫颈疾病的首推项目，具有无痛苦、不住院、不伤周围组织、不留瘢疤、不影响生育、不影响生活质量等特点，术后宫颈恢复光滑如初。

该技术可在智能化状态下有效针对宫颈部的炎症组织，通过射频超导探头经阴道，由电脑监控进行定位定温，释放生物巨能，使之在热凝中发生消融。治疗中不会损伤附近组织，止血效果好，无需住院，组织边缘无炭化、无粘连、安全可靠、不存在烧灼现象、不易感染，治疗时间仅需数分钟，起效迅速、修复极快，患者很快就可恢复工作、学习。同时患者宫颈部能保持原有弹性，不留疤痕，对于未生育女性来说，有更多安全保障。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁在哪里看妇科好，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy