39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 南宁中山医院 > 正文
综合
问医生

南宁在哪看妇科

2017-08-14
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：宫颈炎的这种疾病说严重不严重，说不严重也严重，但是一直不治疗任其发展，那就会严重了，而起宫颈炎治疗不当还会复发，因此，女性朋友一直都在寻找最　好的治疗方法，那么宫颈炎最　佳的治疗方法是什么呢？

　　宫颈炎的这种疾病说严重不严重，说不严重也严重，但是一直不治疗任其发展，那就会严重了，而起宫颈炎治疗不当还会复发，因此，女性朋友一直都在寻找最 好的治疗方法，那么宫颈炎最 佳的治疗方法是什么呢？

　　宫颈炎最 佳治疗方法是什么

　　宫颈炎是一种妇科炎症，有真菌和细菌之分。可能发生于急性子宫颈炎之后，或由于各种原因所致的宫颈裂伤造成宫口变形，经常极易受到外界细菌的感染，在治疗时一定要有耐心。女性宫颈炎是临床常见多发病，随年龄增长，发病率明显提高。未婚妇女极少见。主要是行经和性生活对宫颈的刺激所致。

　　宫颈炎最 佳治疗方法

　　对于宫颈疾病的治疗一定要谨慎，宫颈对于女性来说是很重要的，一旦治疗不当，造成的后果是女性朋友无法想象的，自己不仅要饱受病痛的折磨，甚至还会对女性的生育造成一定的影响。

　　随着技术的进步，医疗行业的不断发展，从引进的美国LEEP刀微创技术，治疗宫颈疾病效果好，是国际领先的宫颈疾病治疗手段，能高效治 愈宫颈炎，同时不伤害宫颈组织、不出血，很好地保护了宫颈组织的完整性，不影响女性的生育功能和性生活。是目前女性朋友首 选的宫颈疾病治疗技术，安全、无伤害，保证宫颈的完整性。

　　宫颈炎常见治疗方法

　　一般治疗

　　一旦患上妇科疾病，很多女性朋友首先想到的是洗液，女性护理洗液清洗使用的最 好是能深入阴道穹窿和宫颈处，洗液的导管是根据女性生理特征而定的，对宫颈炎症有明显的改善，但是这只能是治标不治本，达不到理想的效果，最后还是会复发。

　　药物治疗

　　为了避免住院或者手术，很多女性朋友选择药物治疗，但是药物治疗疗程长、见效慢、费用高，容易引起人体内分泌紊乱等后果，该治疗方法副作用大，宫颈炎患者往往在停药后又反弹复发、不能彻 底。

　　家庭自疗

　　1.按摩：先把手掌搓热，然后用手掌向下推摩小腹部数次，再用手掌按摩大腿内侧数次，痛点部位多施手法，以有热感为度。最后用手掌揉腰骶部数次后，改用搓法2～3分钟，使热感传至小腹部。

　　2.熏洗：蛇床子30克、苦参30克、枯矾15克、黄柏10克，水煎，先熏洗后坐浴阴部，适用于湿热证。

　　以上就是关于“宫颈炎最 佳治疗方法”的介绍，对于宫颈炎的治疗最重要的是选对方法，选对医院，避免出现差错，保证宫颈一次性治好，在治疗过程中也要配合医生，日常生活细节要注意。

　　温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁在哪看妇科，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈