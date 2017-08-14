核心提示：宫颈炎的这种疾病说严重不严重，说不严重也严重，但是一直不治疗任其发展，那就会严重了，而起宫颈炎治疗不当还会复发，因此，女性朋友一直都在寻找最 好的治疗方法，那么宫颈炎最 佳的治疗方法是什么呢？

宫颈炎的这种疾病说严重不严重，说不严重也严重，但是一直不治疗任其发展，那就会严重了，而起宫颈炎治疗不当还会复发，因此，女性朋友一直都在寻找最 好的治疗方法，那么宫颈炎最 佳的治疗方法是什么呢？

宫颈炎最 佳治疗方法是什么

宫颈炎是一种妇科炎症，有真菌和细菌之分。可能发生于急性子宫颈炎之后，或由于各种原因所致的宫颈裂伤造成宫口变形，经常极易受到外界细菌的感染，在治疗时一定要有耐心。女性宫颈炎是临床常见多发病，随年龄增长，发病率明显提高。未婚妇女极少见。主要是行经和性生活对宫颈的刺激所致。

宫颈炎最 佳治疗方法

对于宫颈疾病的治疗一定要谨慎，宫颈对于女性来说是很重要的，一旦治疗不当，造成的后果是女性朋友无法想象的，自己不仅要饱受病痛的折磨，甚至还会对女性的生育造成一定的影响。

随着技术的进步，医疗行业的不断发展，从引进的美国LEEP刀微创技术，治疗宫颈疾病效果好，是国际领先的宫颈疾病治疗手段，能高效治 愈宫颈炎，同时不伤害宫颈组织、不出血，很好地保护了宫颈组织的完整性，不影响女性的生育功能和性生活。是目前女性朋友首 选的宫颈疾病治疗技术，安全、无伤害，保证宫颈的完整性。

宫颈炎常见治疗方法

一般治疗

一旦患上妇科疾病，很多女性朋友首先想到的是洗液，女性护理洗液清洗使用的最 好是能深入阴道穹窿和宫颈处，洗液的导管是根据女性生理特征而定的，对宫颈炎症有明显的改善，但是这只能是治标不治本，达不到理想的效果，最后还是会复发。

药物治疗

为了避免住院或者手术，很多女性朋友选择药物治疗，但是药物治疗疗程长、见效慢、费用高，容易引起人体内分泌紊乱等后果，该治疗方法副作用大，宫颈炎患者往往在停药后又反弹复发、不能彻 底。

家庭自疗

1.按摩：先把手掌搓热，然后用手掌向下推摩小腹部数次，再用手掌按摩大腿内侧数次，痛点部位多施手法，以有热感为度。最后用手掌揉腰骶部数次后，改用搓法2～3分钟，使热感传至小腹部。

2.熏洗：蛇床子30克、苦参30克、枯矾15克、黄柏10克，水煎，先熏洗后坐浴阴部，适用于湿热证。

以上就是关于“宫颈炎最 佳治疗方法”的介绍，对于宫颈炎的治疗最重要的是选对方法，选对医院，避免出现差错，保证宫颈一次性治好，在治疗过程中也要配合医生，日常生活细节要注意。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁在哪看妇科，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy