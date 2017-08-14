核心提示：颈炎的问题是女性常见的妇科疾病，这种疾病对女性的身体健康造成很大的影响和伤害，对这种疾病的女性要多加预防，一旦发病要积极的接受治疗，那么宫颈炎的治疗方法有哪些呢？了解这些内容对我们很重要。

颈炎的问题是女性常见的妇科疾病，这种疾病对女性的身体健康造成很大的影响和伤害，对这种疾病的女性要多加预防，一旦发病要积极的接受治疗，那么宫颈炎的治疗方法有哪些呢？了解这些内容对我们很重要。

宫颈炎治疗方法都有什么

西医治疗方法

【一般治疗】

积极治疗可以消除易感因素。保持外阴清洁干燥，避免搔抓。不宜食用辛辣刺激性食品，效果很好。勤换内裤，并用温水进行洗涤，切不可与其他衣物混合洗，避免交叉感染。

【改变阴道酸碱度】

念珠菌生长最适宜的pH值为5.5，阴道的弱酸性环境能保持阴道的自洁功能，正常人为3.7-4.5，因此用Ph4弱酸配方的女性护理液除了适合日常的清洁保养外，治病期间使用弱酸配方的女性护理液对霉菌的生长繁殖会有抑制作用。外出如厕时要用女性卫生湿巾拭干外阴，保持外阴干燥，以抑制念珠菌的生长。

【阴道上药】

使用一些药物治疗，详细情况遵医嘱。

【药物疗法】

1.滴虫性阴道炎滴虫性阴道炎的滴虫存在皱褶及宫颈的腺体中，同时还存在于尿道及肠道内，因此应该内外兼治。

(1)口服杀灭滴虫药物，如灭滴灵，每次200毫克，每日3次，共7日。服后化验滴虫，如为阴性，应于下次月经后继续治疗1个疗程，巩固疗效。

(2)局部同时治疗，如用百分之零点五到百分之一乳酸或醋酸溶液或1：5000高锰酸钾溶液冲洗阴道，每日1次。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有什么好的妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy