南宁有什么妇科医院好

核心提示： 因慢性宫颈炎以宫颈糜烂为最常见，故本病以局部治疗为主，使糜烂面柱状上皮坏死脱落后，表面为新生的鳞状上皮覆盖。物理疗法适用于糜烂面积较大和炎症浸润较深的病例。疗效较好，一般治疗1次即可达到治 愈。常用的物理疗法有以下几种：

因慢性宫颈炎以宫颈糜烂为最常见，故本病以局部治疗为主，使糜烂面柱状上皮坏死脱落后，表面为新生的鳞状上皮覆盖。物理疗法适用于糜烂面积较大和炎症浸润较深的病例。疗效较好，一般治疗1次即可达到治 愈。常用的物理疗法有以下几种：

子宫颈炎的物理治疗方法

电熨疗法：通过电熨使炎症病灶凝固坏死，结痂脱落。一般于月经净后37天内进行。术时外阴、阴道、宫颈常规消毒后，将电熨头接触糜烂面，稍加压力均匀电熨，将整个糜烂面熨平，范围略超过糜烂边缘，电熨后创面涂以1％龙胆紫溶液。

冷冻疗法：用液氮冷冻器使病变组织冷冻坏死、脱落。术前准备同电熨术，探头型号以能完全覆盖糜烂面为准。术时将探头尖端插入宫颈管，探头与糜烂面紧贴，接通液氮制冷开关13分钟，待探头自然复温后即与宫颈分开，取出探头。

激光疗法：采用激光使糜烂组织炭化结痂、脱落。多采用二氧化碳激光器，波长为10.6微米的红外光，输出功率为2080瓦，光束、光斑为35毫米，术前准备同电熨术。将光管头对准糜烂面，距离35厘米，用平行光束进行照射，自下而上由外向内，光界超出病灶2毫米，一般烧灼一遍，可达深度仅为0.10.2厘米，病变较深时，应多次反复烧灼。

以上物理疗法治疗后，阴道分泌物增多，应保持外阴清洁，每月定期复1次，观察创面愈合情况。在创面尚未愈合前，应避免盆浴、性生活及阴道冲洗。

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