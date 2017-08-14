核心提示： 宫颈炎复发特点是什么？宫颈炎为什么会发复发作？宫颈炎反复发作可以导致更严重的并发症，比如不孕，所以，了解它的发作原因很重要，这样才能有效的避免宫颈炎的复发，下面来看看宫颈炎为什么会反复发作。

宫颈炎复发特点是什么？宫颈炎为什么会发复发作？宫颈炎反复发作可以导致更严重的并发症，比如不孕，所以，了解它的发作原因很重要，这样才能有效的避免宫颈炎的复发，下面来看看宫颈炎为什么会反复发作。

宫颈炎复发特点是什么

原因一、清洁过度

一些女性朋友非常讲究卫生，但是缺乏必要相关的知识，常使用浓度较大的消毒药液来进行冲洗阴道，结果通常是适得其反。由于这样做不光会影响到阴道菌群正常的生长，还会导致其抑制病菌作用发生下降，也会引发不同程度上的宫颈上皮损伤，而最终会引发炎症、出现糜烂等症状。

原因二、月经持续过长

经过专家研究显示表明宫颈炎症和月经周期持续的天数有很直接的关系，所以，凡是周期过短、或是持续的时间过长的女性，就会增大患有宫颈炎的可能性。可通过对周期的延长、缩短的经期来对糜烂的发生率降低。

原因三：性伴侣过多

性伴侣不止一个，或是性生活强度大，或是经期性生活等，也是宫颈炎症不能忽视的原因之一。

通过专家的详细介绍，大家也知道了宫颈炎反复发作的原因，原来宫颈炎的复发，与上述因素都有着密切的关系，希望大家以后的治疗有所帮助。

虽然宫颈炎会反复发作，但大家也不能失去治疗的信心，抱着积极的态度来对待疾病，对治疗疾病会起到事半功倍的效果。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有什么妇科医院比较好，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy