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南宁有那几个妇科医院

2017-08-14
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核心提示：波治疗宫颈炎方法可以吗？宫颈炎要如何治疗？宫颈炎是我们常见的一种妇科疾病，可分为急性宫颈炎和慢性宫颈炎。无论是急性的还是慢性的，都对患者的生活产生比较大的影响，因此，我们除了了解其预防之外，还要了解其治疗方法。波治疗宫颈炎也是可行的，但还是了解下治疗原则吧。

　　波治疗宫颈炎方法可以吗？宫颈炎要如何治疗？宫颈炎是我们常见的一种妇科疾病，可分为急性宫颈炎和慢性宫颈炎。无论是急性的还是慢性的，都对患者的生活产生比较大的影响，因此，我们除了了解其预防之外，还要了解其治疗方法。波治疗宫颈炎也是可行的，但还是了解下治疗原则吧。

　　波治疗宫颈炎方法

　　一、药物治疗：药物治疗一般适用于轻度的糜烂面小的宫颈炎。有各种中药或西药配方，将药物塞入阴道深处，使药物作用于宫颈局部，有一定疗效。

　　二、物理治疗：这是目前临床上最常用的方法，治疗期间要避免性生活，并注意月经期和性生活前后的卫生。宫颈炎治疗后，均有阴道分泌物增多，甚至有大量水样排液，在治疗后1-2周结痂时可有少许出血。在宫颈炎治疗期间及创面未完全愈合时，禁止盆浴、性交和阴道冲洗。

　　急性宫颈炎治疗一定要有耐心，应在医生的指导下，严格遵照医嘱服药，切勿擅自用药。在急性宫颈炎治疗后的二至三天，阴道有较多的血性或者黄水样分泌物排出。因此，白天可用全棉织品卫生垫，并且需勤换新垫。还可用温水清洗外阴，早晚各一次。

　　以上内容就是对急性宫颈炎治疗方法的介绍，相信大家看过之后，对急性宫颈炎的治疗方法已经有一定的了解，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有那几个妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy

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