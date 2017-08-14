核心提示：重度宫颈炎常常会令女性恐慌不已，因为重度常常是难以治 愈的代名词。那么，重度宫颈炎如何治疗？能治好吗？

重度宫颈炎常常会令女性恐慌不已，因为重度常常是难以治 愈的代名词。那么，重度宫颈炎如何治疗？能治好吗？

重度宫颈炎如何治疗能治好

宫颈炎主要表现为白带增多，颜色发黄，质地粘稠并有臭味，有炎性的白带长时间刺激外阴，还会导致瘙痒。还有些重度宫颈糜烂患者会出现白带夹有血丝，有时在性交后还会出现接触性出血和阴道不规则出血的现象，伴有尿频、尿急等症状。

1、一般治疗：很多有害细菌侵入阴道先在阴道侧壁的粘膜、皱褶处，这是轻微感染，一般用女性护理液清洗外阴保持阴道自洁功能便可解决，但有害细菌继续进入阴道穹窿和宫颈处就会引起宫颈炎。这时靠阴道自洁功能不能解决问题，要用洗液，最 好能深入到阴道穹窿和宫颈处，导管长度是根据女性生理特征而定，这才能对穹窿部位的炎症有明显改善。如金菊千里光洁美洗液用的专用医用纱布可以做到深入到阴道穹窿和宫颈处。而一般产品很难到达这个部位，所以容易造成妇科炎症复发。

2、西药治疗：保持外阴清洁，用ph4弱酸性女性护理液清洗外阴，勤换内裤，用药后暂时禁止性交和洗盆浴。粘液多者，亦可用5％重铬酸钾，20％～40％硝酸银。

此外，还有中药治疗和家庭治疗。对于重度宫颈炎讲究的是要对症治疗，要看患者的情况进行治疗。要看患者有没有生育要求，如果对生育有有要求的话可采用金菊千里光洁美洗液医用纱布上药这种方法治疗，虽然耗时间，但是相对来说很安全，而且还可以治好。重度宫颈炎能不能治好具体要看个人对药物的敏感度，一般在正规医院在医生指导下进行治疗是不难治 愈的。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有哪些正规妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy