核心提示： 子宫颈炎给我们很多人带来了无穷无尽的烦恼，这种疾病的治疗也是非常困难的，而且很多人也因为自己的疾病关系到自己的隐私，就不愿意去接受治疗，子宫颈炎就会越来越严重，可能我们很多人对于治疗子宫颈炎的方法还没有一个清晰的认识，下面就让我们一起来了解一下治疗子宫颈炎的方法都有什么。

子宫颈炎给我们很多人带来了无穷无尽的烦恼，这种疾病的治疗也是非常困难的，而且很多人也因为自己的疾病关系到自己的隐私，就不愿意去接受治疗，子宫颈炎就会越来越严重，可能我们很多人对于治疗子宫颈炎的方法还没有一个清晰的认识，下面就让我们一起来了解一下治疗子宫颈炎的方法都有什么。

治疗子宫颈炎的方法都有什么

要坚持治疗首先应该做个HPV检查，还有细胞学检查(TCT、刮片等)，或是阴道镜检查，排除宫颈癌或者不典型增生的可能然后就去正规医院的妇科就诊，可以选择药物治疗或者物理治疗药物可以用口服和外用药物相结合，一定要坚持用药到疗程结束，同时性伴侣最 好也治疗，但是我个人经验来说药物治疗的效果不是特别好，而且见效较慢物理治疗适用于无生育要求的女性，因为做了物理治疗可能会导致宫颈粘连或者是宫颈机能不全，虽然几率不是特别大，但是也是以防万一。

物理治疗一般有激光、冷冻、微波等，具体效果差别不大，一般只需要一次治疗就可以了，见效快，没有明显痛苦治疗后，一定要注意个人卫生，还有增强抵抗力，尤其是工作需要久坐的，一定要注意活动，穿棉质内裤，少穿紧身裤。性生活不要过于频繁，最 好使用避孕套。还要记得每年复查，包括妇科检查和细胞学检查。是否复发跟治疗方法没有太大关系，跟个人生活习惯和个人体质有关系。如果复发，能及时发现则及早治疗

药物治疗：宫颈外观正常但宫颈管有慢.性脓性排出物，应作培养及药敏试验。

物理治疗：在选择治疗宫颈炎的方法时应根据患者的具体情况考虑，选择不当会造成子宫颈狭.窄，影响日后受.孕及正常分.娩

手术治疗：对屡治不愈而仍有生育要求可酌情行宫颈锥.形切除，主要适合子宫颈肥大，糜烂.面积广，病变较.深，或子宫颈管也被累.及者。

以上内容为我们介绍了治疗子宫颈炎的方法，相信我们大家对于以上内容都已经有了一个更为清晰的认识，子宫问题我们必须鼓起勇气去对待去治疗，千万不能因为涉及到自己的隐私问题就不去接受治疗，同时一定要做好相关的护理措施。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有哪些正规的妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy