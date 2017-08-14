核心提示： 如已患上中度宫颈炎，也不必惊慌失措，及时就医、遵循医生指导治疗即可。中度宫颈炎治疗方法有物理治疗、药物治疗等，根据不同病情选择。中度宫颈炎应当及时发现、早期治疗。

如已患上中度宫颈炎，也不必惊慌失措，及时就医、遵循医生指导治疗即可。中度宫颈炎治疗方法有物理治疗、药物治疗等，根据不同病情选择。中度宫颈炎应当及时发现、早期治疗。

中度子宫颈炎的治疗方法

1)物理治疗

物理治疗是目前治疗中度宫颈炎的一种方法，其特点是治疗效果明显，疗效不错，但是由于物理治疗会对女性的宫颈造成部分损伤，可能引起部分后遗症。

2)药物治疗

药物治疗是目前治疗宫颈炎的一种比较保守的疗法，相对于物理治疗来说，它的副作用比较小，不会对宫颈造成损伤，因此在治疗最初，许多人都喜欢选择这种治疗方法，但是，药物治疗往往效果比较慢，对中度和重度宫颈炎患者来说，治疗的时间会比较长，因此，有许多患者往往难以坚持。

3)中药治疗法，是目前比较安全的一种治疗方法。但疗效也相对缓慢。

此外治疗期间饮食宜清淡，注意个人卫生，保持清洁，同时应先暂时避免性生活。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有哪些医院专看妇科，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy