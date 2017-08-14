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南宁有哪些好的妇科医院

2017-08-14
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核心提示：　重度宫颈炎是指女性所患有的宫颈炎已经严重到一定的程度了，所以一定要进行积极有效的治疗，治疗宫颈炎的方法有很多，那么，重度宫颈炎怎么治疗好？针对这个问题，下面小编就来介绍一下宫颈炎的治疗方法，希望对女性有帮助。

　　重度宫颈炎是指女性所患有的宫颈炎已经严重到一定的程度了，所以一定要进行积极有效的治疗，治疗宫颈炎的方法有很多，那么，重度宫颈炎怎么治疗好？针对这个问题，下面小编就来介绍一下宫颈炎的治疗方法，希望对女性有帮助。

　　重度宫颈炎治疗有哪些好方法呢

　　重度宫颈炎怎么治疗好？

　　患有重度宫颈炎一定要积极的治疗，因为重度宫颈炎已经很严重了，如果一不小心可能有引起上行感染的几率，那么，重度宫颈炎怎么治疗好？物理疗法适用于中度和重度糜烂，是目前疗效较好、疗程最短的方法，一般只需一次即可治 愈。以下是重度宫颈炎的治疗方法：

　　1、重度宫颈炎的冷冻疗法

　　用液氮快速降温装置，将探头置于糜烂面1～3分钟，自然复温后取出，使病变组织冷冻坏死。治疗后2～3周可流出很多水样分泌物。优点是出血及宫颈狭窄较少发生。

　　2、重度宫颈炎的激光治疗

　　激光使糜烂组织炭化结痂，愈合过程同前两种治疗方法。

　　3、重度宫颈炎的电熨术治疗

　　用电熨头接触糜烂面，使组织凝固，形成痂皮，约二周后痂皮开始脱落，创面愈合一般需6～8周。手术应在月经净后3～5天进行。有附件炎者忌用。治疗后白带可暂增多或出血。如出血较多，可用消毒纱布压迫止血，24小时后取出。缺点是有时因疤痕收缩致宫颈狭窄。

　　物理疗法术后，多有大量黄水样白带自阴道流出，时间长短不一，应保持外阴清洁，一般需6～8周痊 愈。在创面未完全愈合前，应避免盆浴、性交和阴道冲洗。术后可每周复查一次，观察愈合情况。注意有无宫颈狭窄，如有，可用探针轻轻扩张。

　　温馨提示：以上就是关于重度宫颈炎怎么治疗好的介绍，女性朋友在日常生活中，要多了解重度宫颈炎的预防方法，在出现疑似症状后要及时就医，查明病因，在专业医师指导下辨症施治，同时保持健康的生活习惯与乐观心态，争取早日康复。

　　温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有哪些好的妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy

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