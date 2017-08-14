核心提示： 宫颈炎是近些年来的高发病，这种疾病对于患者的伤害也是比较大的，对于每位宫颈炎患者来说，及时的接受治疗是很关键的，随着医学的进步，治疗宫颈炎的方法是越来越多，但是患者一定要慎重的选择，对于宫颈炎疾病，一定要遵循对症治疗的原则，那么，宫颈炎如何治疗？专家表示，中西医分别有妙方，下面就和小编一起来了解吧。

宫颈炎是近些年来的高发病，这种疾病对于患者的伤害也是比较大的，对于每位宫颈炎患者来说，及时的接受治疗是很关键的，随着医学的进步，治疗宫颈炎的方法是越来越多，但是患者一定要慎重的选择，对于宫颈炎疾病，一定要遵循对症治疗的原则，那么，宫颈炎如何治疗？专家表示，中西医分别有妙方，下面就和小编一起来了解吧。

子宫颈炎治疗方法都有哪些

一、西医治疗宫颈炎：

物理治疗：

是目前宫颈炎应用很广泛的一种治疗方法，具有疗程短、疗效好的优点。适用于炎症较严重和炎症浸润较深的病例，常用手段有电熨术、激光治疗或冷冻疗法。不过缺点是复发率高。

手术治疗：

对宫颈炎重症糜烂，糜烂面较深及乳头状糜烂或用上述各种治疗方法久治不愈的宫颈炎患者可考虑用此法，锥形切除范围从病灶外缘0.3～0.5cm开始，深入宫颈管1～2cm，锥形切除，压迫止血，如有动脉出血，可用肠线缝扎止血，也可加用止血粉、吸收性明胶海绵、凝血酶、等止血。此法因出血及感染，现多不用。

二、中医治疗宫颈炎：

宫颈炎食疗方法：

扁豆花9克，椿白皮12克，均用纱布包好后，加水200亳升，煎取150毫升，分次饮用一般1周取效。(2)新蚕砂30克(布包)，苡米30克，放瓦锅内加水适量煎服，宫颈炎患者每天1次，连服5～7天。

中药治疗：

湿热下注型宫颈炎表现带下量多，色黄白或为脓性，或带血丝。性交痛或性交后阴道出血。腰酸坠胀，腹胀下坠，或有小便频数疼痛、阴痒，口苦咽干。舌红苔黄腻，脉弦滑。宫颈炎中成药选为妇炎平胶囊，每次4～6丸，每日2次，温开水送服;子宫丸，每次9克，每日3次，饭后温开水送服。

宫颈炎的治疗方法有很多，患者们一定要根据自身的情况对症治疗，不要随意滥用药物，同时注意自身的卫生，避免宫颈炎复发，希望上述的文章可以帮助到患者们。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有哪些妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy