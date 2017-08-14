核心提示： 慢性宫颈炎怎么治疗？慢性宫颈炎是常见的宫颈疾病，慢性宫颈炎的危害有很多，那么如何治疗慢性宫颈炎？以下就是治疗慢性宫颈炎的小偏方。

慢性宫颈炎怎么治疗？慢性宫颈炎是常见的宫颈疾病，慢性宫颈炎的危害有很多，那么如何治疗慢性宫颈炎？以下就是治疗慢性宫颈炎的小偏方。

慢性宫颈炎怎么治疗

1.中药治疗

(1)湿热下注表现：带下量多，色黄白或为脓性，或带血丝。性交痛或性交后阴道出血。腰酸坠胀，腹胀下坠，或有小便频数疼痛、阴痒，口苦咽干。舌红苔黄腻，脉弦滑。中成药：①妇炎平胶囊，每次4~6丸，每日2次，温开水送服。②子宫丸，每次9克，每日3次，饭后温开水送服。

(2)脾肾亏虚表现：带下量多清稀，绵绵不断，食少神疲，腰膝酸软，面色无华，或大便稀溏。舌淡苔白或腻，脉濡缓。中成药：①止带丸，每次3~6克，每日2~3次，饭后温开水送服。②茸坤丸，每次6克，每日3次，温开水送服。

2.食疗方法

(1)扁豆花9克，椿白皮12克，均用纱布包好后，加水200亳升，煎取150毫升，分次饮用一般1周取效。

(2)新蚕砂30克(布包)，苡米30克，放瓦锅内加水适量煎服，每天1次，连服5~7天。

(3)鹿茸6克，白果仁30，淮山药30克，猪膀胱1具。先将猪膀胱洗净，将诸药捣碎，装入猪膀胱内，扎紧膀胱口，文火(小火)炖至烂熟，入食盐少许调味，药、肉、汤同服食。(4)杜仲30克(布包)，粳米30~60克，同煮为粥，去药渣，食粥。每天1剂，连食7~8剂。

3.自我疗法

(1)先把手掌搓热，然后用手掌向下推摩小腹部数次，再用手掌按摩大腿内侧数次，痛点部位多施手法，以有热感为度。最后用手掌揉腰骶部数次后，改用搓法2~3分钟，使热感传至小腹部。

(2)敷贴：①苦参栓，每粒重1.2克，每晚1粒，塞入阴道深处。②妇宁栓，每粒重1.6克。睡前冲洗阴道，将妇宁栓一枚送入阴道深部，而后用核桃大小的无菌棉球送入阴道口，以防药液外流。以上方法适用于白带粘稠，色黄者。③枯矾3克，蛇床子6克，共研细末，用蜡调和成丸，如弹子大小，以消毒纱布包裹塞入阴道，每天1换，至愈。用于白带量多清稀，久治不愈者。

(3)熏洗：蛇床子30克，苦参30克，枯矾15克，黄柏10克，水煎，先熏洗后坐浴阴部，适用于白带粘稠，色黄者。

4.生活调护

治疗后2~3天，阴道会有较多量的血性样或黄水样分泌物排出，常需应用卫生巾，一般3周左右停止。阴道分泌物过多，刺激外阴局部不适时，可用温水或1∶5000高锰酸钾液清洗外阴，早晚各一次。平时要穿着全棉织品的内裤，勤换洗以保持外阴清洁。暂禁房事1~2个月。勿进游泳池游泳。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有哪几家妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy