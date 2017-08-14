核心提示： 重度宫颈炎治疗方法？重度宫颈炎的症状是什么？重度宫颈炎大多数在已婚女性中比较常见，不过目前正在走低龄化，很多年轻的女性也会患有，那么，重度宫颈炎治疗方法有哪些？应该怎么做？

重度宫颈炎治疗方法？重度宫颈炎的症状是什么？重度宫颈炎大多数在已婚女性中比较常见，不过目前正在走低龄化，很多年轻的女性也会患有，那么，重度宫颈炎治疗方法有哪些？应该怎么做？

重度宫颈炎如何治疗好呢

重度宫颈炎的症状

重度宫颈炎又称之为重度宫颈糜烂，宫颈糜烂其实并不是真正的糜烂，是妇科常见病之一。它是由于患慢性宫颈炎症后，子宫颈深部组织存在的炎症不易被消除，宫颈表面的鳞状上皮因发生营养障碍而脱落，剥脱面逐渐被由颈管增生而来的柱状上皮所覆盖。

由于柱状上皮非常薄，可以透见下面的血管及红色的间质，这就使糜烂面呈红色，与周围的正常鳞状上皮有了清楚的界限。重度宫颈炎治疗需要格外及时。

重度宫颈炎一般会出现白带多，呈浮白色，粘液状或白带中夹有血丝，或性交出血，伴外阴瘙痒，腰骶部疼痛，一般在经期加重。

重度宫颈炎治疗方法

冷冻疗法：用液氮快速降温装置，将探头置于糜烂面1～3分钟，自然复温后取出，使病变组织冷冻坏死。治疗后2～3周可流出很多水样分泌物。优点是出血及宫颈狭窄较少发生。

电熨术：用电熨头接触糜烂面，使组织凝固，形成痂皮，约二周后痂皮开始脱落，创面愈合一般需6～8周。手术应在月经净后3～5天进行。有附件炎者忌用。治疗后白带可暂增多或出血。如出血较多，可用消毒纱布压迫止血，24小时后取出。

手术方法：leep刀治疗宫颈炎优势，是近年来用于宫颈疾病临床治疗的一种先进的微创型电外科切除技术。它通过电极尖端产生的高频电磁波在病灶产生强大能量，导致蛋白变性及病变组织细胞不可逆性坏死，同时起到止血和促进组织重建，改善微循环的目的。

可以达到非常精细的手术效果，而且组织边缘不会产生炭化、粘连、灼伤现象，留下疤痕的可能性很小。不会给患者留下曾经患病的痛苦回忆，从而可以减轻以致消除患者的心理压力。

以上就是重度宫颈炎治疗方法的介绍，如果您还有其它的疑问，可以随时跟我们的在线专家联系，我们将热诚为您解答。

通过对重度宫颈炎治疗方法的介绍，我们对于这种宫颈炎已经有了一定的认识，飞华健康网地区在线专家建议大家，如果发现身体不适请尽快到医院进行检查，做到及早预防，及早治疗。

温馨提示：以上就是南宁中山妇科专家对疾病的介绍，对应疾病的发生来进行最 佳的防治工作是很关键的。在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有名妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy