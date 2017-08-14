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南宁有什么妇科医院

2017-08-14
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核心提示：月经量变少怎么回事？这是大家都比较关心的问题，很多人都有月经量变少的情况，所以针对大家的疑问今天我们的小编就为大家简单的介绍一下，接下来大家就来听听小编对这一问题做的简单的介绍吧！

　　月经量变少怎么回事？这是大家都比较关心的问题，很多人都有月经量变少的情况，所以针对大家的疑问今天我们的小编就为大家简单的介绍一下，接下来大家就来听听小编对这一问题做的简单的介绍吧！

　　月经不调量少怎么回事

　　月经量变少对身体危害大吗

　　月经量少其实是月经不调的一种常见表现，正常情况下，女性每次月经出血量约为60毫升左右，超过80毫升为过多，低于30毫升为月经量少。

　　月经量少对身体的危害主要表现为以下几点：

　　1、妇科炎症：

　　月经不调给女性的身体健康带来了严重的危害。如月经性关节炎，胧性皮疹，月经性牙痛，月经性哮喘，子宫内膜移位，宫颈炎等。

　　2、直接可导致不孕：

　　女性月经不调是导致不孕不育的直接原因。

　　3、可引发头疼：

　　头痛是一种较常见的疾病，就其发病的机率来说，女性要大于男性，这与女性独有的生理特点有关，流行病学调查结果表明，与月经有关的头痛，约占女性头痛的20％。

　　4、可引起色斑、暗疮，影响美容：

　　这些色斑、暗疮，不是化妆品能解决的，因其是机体病变的反映，尤其是月经不调及一些癌症、肝硬化等病症的外在表现。如果不及早诊治，不但影响美容，而且还会影响身体健康。

　　好了，大家听了以上小编的介绍以后大家现在对于，月经量变少怎么回事？这一问题应该了解一些了吧，所以我们建议大家到正规的医院进行检查与治疗哦，因为只有正规的医院才会更加的安全哦！

　　温馨提示：以上就是来自专家对妇科检查的介绍，不知道大家了解了没有，女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有什么妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy

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