核心提示： 月经有时候准时来，有时候就会提前错后，如果长此以往总是这样，那么你可能是月经不调。严重的月经不调容易使女性造成不孕的后果，因此一定要预防月经不调的发生。下面就来看看，引起女性月经不调的原因都有哪些？这样我们才能对症下药，很好的调理身体。

月经有时候准时来，有时候就会提前错后，如果长此以往总是这样，那么你可能是月经不调。严重的月经不调容易使女性造成不孕的后果，因此一定要预防月经不调的发生。下面就来看看，引起女性月经不调的原因都有哪些？这样我们才能对症下药，很好的调理身体。

月经不调小腹变大腰疼全身无力的原因

罪魁祸首之一：压力

职业女性在工作中长期压力过大导致了精神紧张，从而使内分泌紊乱，改变了月经的规律。温馨小贴士：缓解精神压力，可从事一些全身运动，如游泳，跑步，每周进行一至二次，每次30分钟。多食用一些有减压作用的菜肴，如香蕉、卷心菜、土豆、虾、巧克力、火腿、玉米、西红柿等。

罪魁祸首之二：贪凉

女性经期受寒，会使盆腔内的血管收缩，导致卵巢功能紊乱，可引起月经量过少，甚至闭经。温馨小贴士：经期要防寒避湿，避免淋雨、涉水、游泳、喝冷饮等，尤其要防止下半身受凉，注意保暖。不妨在食谱中添加大葱、豆类、南瓜、大蒜、生姜、栗子、橘子等食物;另外，醋、酱、植物油、辣椒、胡椒等调料及炖牛肉、鸡肉高汤，都对这种情况引起的月经不调有一定作用。

罪魁祸首之三：电磁波

手机、商务通，一个都不能少;微波炉、无绳电话、吸尘器……阿云的生活被电器所包围。但阿云的“好朋友”却不像这些电器一样听她指挥，而是时多时少，袭击的时间也没有规律，令阿云很是烦恼。各种家用电器和电子设备在使用过程中均会产生不同的电磁波，这些电磁波长期作用于人体会对女性的内分泌和生殖机能产生坏影响，导致内分泌紊乱，月经失调。温馨小贴士：在手机上装个免持听筒对话器是比较安全的选择。当然，最 好不要长时间使用手机。少用微波炉，冰箱不宜放在卧室里。讲究电器的科学使用，尽量避免多种电器同时开启使用，持续使用时间不可过长，次数不宜过频。多吃一些胡萝卜、豆芽、西红柿、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物，经常喝些绿茶，都能有效预防和减轻电磁污染对人体的危害。

罪魁祸首之四：便秘

便秘可能会引起女性月经紊乱。直肠内大便过度充盈后，子宫颈会被向前推移，子宫体则向后倾斜。如果长时间反复发生子宫后倾，阔韧带内的静脉就会受压而不畅通，子宫壁会发生充血，并失去弹性。若子宫长久保持在后倾位置，就会发生腰痛、月经紊乱。温馨小贴士：甜蜜药方：取麻油、蜂蜜各一匙，搅拌后服用，可滋润肠胃、促进肠胃蠕动。每日早起空腹喝一碗或两碗热菜汤，对治便秘有显着疗效。杜仲茶是便秘者的上好饮品，可解除便秘、减少脂肪。每天早晚或饭后喝柠檬汁，能增进肠胃消化，减肥并有软便功效。核桃、酸奶、青梅干都是润肠通便的零食;少食用咖啡和多吃香蕉也能起到促进排便的作用，但过量食用会弄巧成拙。

罪魁祸首之五：滥用药

滥用或经常大量使用抗生素，对女性而言可致月经失调、不排卵、闭经，这可能是药物抑制和伤害了人自身的抵抗力，导致了机体功能障碍。温馨小贴士：良好的自身免疫力会帮助你抵抗轻微的小病。不要随便给抗生素“升级”。一旦用了高级的抗生素，再用低级的就不起作用了，因为病菌对其已产生了耐受力。因此，用药应询问医生，“升级”要慎重。

罪魁祸首之六：蹦迪

噪声会导致女性机能紊乱，对月经和生育能力均有不良影响。温馨小贴士：尽量选择清静的地方聚会，减少对噪声的接触。可以缩短每次光顾迪吧的时间，或在自己家中开party.

罪魁祸首之七：吸烟

烟草中的尼古丁能降低性激素的分泌量，从而干扰与月经有关的生理过程，引起月经不调。每天吸烟1包以上的女性，月经不调者是不吸烟妇女的3倍。温馨小贴士：改变不良生活习惯，果断地戒烟。适量补充维生素C.维生素C能够减轻吸烟对身体的危害，可服用一些药片，或多吃橘子、橙子、猕猴桃等水果。

温馨提示：以上就是来自专家对妇科检查的介绍，不知道大家了解了没有，女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有什么妇科好点的医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy