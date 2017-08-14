核心提示：月经不调是很多女性经常发生的症状，不仅影响正常工作和生活，长期如此还会危及女性生殖健康等。那么，引起月经不调的不良行为有哪些呢？

月经不调是很多女性经常发生的症状，不仅影响正常工作和生活，长期如此还会危及女性生殖健康等。那么，引起月经不调的不良行为有哪些呢？

1.过度减肥

很多女性为减肥不惜过度节食，甚至只喝水、吃水果，长期如此可导致机体营养不良，气血生化无源，发生排卵功能障碍，造成雌激素分泌减少，从而导致月经的推迟甚至闭经。

2．蹦迪

如今生活节奏快，生活及工作压力较大，很多人为减轻压力经常去夜店或者迪厅释放压力，长时间处于喧哗环境会导致女性机能紊乱，对月经和生育能力均有不良影响。因此应尽量缩短每次光顾迪吧的时间，或在自己家中开party放松。

3.滥用药

滥用或经常大量使用抗生素，对女性而言可致月经失调、不排卵、闭经，这可能是药物抑制和伤害了人自身的抵抗力，导致了机体功能障碍。

4.电磁波

各种家用电器和电子设备在使用过程中均会产生不同的电磁波，这些电磁波长期作用于人体会对女性的内分泌和生殖机能产生坏影响，导致内分泌紊乱，月经失调。

温馨提示：南宁中山医院治疗妇科怎么样，以上就是来自专家对妇科检查的介绍，不知道大家了解了没有，女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有那些好的妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy