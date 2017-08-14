39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 南宁中山医院 > 正文
综合
问医生

南宁有那些好的妇科医院

2017-08-14
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：月经不调是很多女性经常发生的症状，不仅影响正常工作和生活，长期如此还会危及女性生殖健康等。那么，引起月经不调的不良行为有哪些呢？

　　月经不调是很多女性经常发生的症状，不仅影响正常工作和生活，长期如此还会危及女性生殖健康等。那么，引起月经不调的不良行为有哪些呢？

　　1.过度减肥

　　很多女性为减肥不惜过度节食，甚至只喝水、吃水果，长期如此可导致机体营养不良，气血生化无源，发生排卵功能障碍，造成雌激素分泌减少，从而导致月经的推迟甚至闭经。

　　2．蹦迪

　　如今生活节奏快，生活及工作压力较大，很多人为减轻压力经常去夜店或者迪厅释放压力，长时间处于喧哗环境会导致女性机能紊乱，对月经和生育能力均有不良影响。因此应尽量缩短每次光顾迪吧的时间，或在自己家中开party放松。

　　3.滥用药

　　滥用或经常大量使用抗生素，对女性而言可致月经失调、不排卵、闭经，这可能是药物抑制和伤害了人自身的抵抗力，导致了机体功能障碍。

　　4.电磁波

　　各种家用电器和电子设备在使用过程中均会产生不同的电磁波，这些电磁波长期作用于人体会对女性的内分泌和生殖机能产生坏影响，导致内分泌紊乱，月经失调。

　　温馨提示：南宁中山医院治疗妇科怎么样，以上就是来自专家对妇科检查的介绍，不知道大家了解了没有，女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，在生活中要时常注意自己的身体情，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。南宁有那些好的妇科医院，更多问题咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈