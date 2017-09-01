核心提示： 咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 盆腔炎在女性妇科疾病中是常见的，而女性朋友常会因为一些外在因素而导致患上盆腔炎，了解盆腔炎的病因可以帮助女性做好有效的预防措施，那么下面就为您介绍盆腔炎的病因吧。

咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 盆腔炎在女性妇科疾病中是常见的，而女性朋友常会因为一些外在因素而导致患上盆腔炎，了解盆腔炎的病因可以帮助女性做好有效的预防措施，那么下面就为您介绍盆腔炎的病因吧。

(一)受性伴侣未予治疗的影响

受性伴侣未予治疗的影响是常见引发盆腔炎的病因之一。女性受到的感染的因素中，男性携带病菌也是比较常见的感染源。生活中，若想避免受到这种疾病的损害，女性朋友们应定期进行妇科检查，性伴侣也应检查。

(二)产后受到感染

女性在分娩后，身体比较虚弱，很容易受到病原体等有害物质的损害。此时，若是不注意个人卫生，或者是过早的恢复了性生活的话，很容易引发感染。这是引发盆腔炎的病因之一。

(三)经期不注意卫生

月经期间的女性，宫颈口开放，免疫力的降低。此时，若是不注意个人卫生，或者是有过性生活的话，很容易引起感染，所以也是导致盆腔炎的病因。

(四)受子宫内避孕器的影响

研究发现，使用过宫内避孕器的女性比不使用的女性其患盆腔炎等妇科疾病的危险性高出了二到四倍。而且，盆腔炎的病因也与避孕器的类型有一定的关系。

上面所讲的内容就是具体关于盆腔炎的病因，女性们现在应该对盆腔炎有一定的认识了吧，在日常生活中女性朋友一定要做好相关的预防措施来防止盆腔炎的出现。以免盆腔炎危害女性的健康。

南宁治盆腔炎哪里好，温馨提示：女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，加强月经期、人工流产后、分娩后的营养。增强自身体质，增加抵抗力、免疫力，减少患病的机会。在生活中要时常注意自己的身体情况，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。