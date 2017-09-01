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南宁治盆腔炎哪家医院好

2017-09-01
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核心提示：　咨询ＱＱ：1　279　626　844　　　微信：gxnnzsyy　在生活中，盆腔炎属于一种古老的疾病，盆腔炎的病因也比较多见。盆腔炎在任何年龄，都可以发生。因此，想要治　愈好盆腔炎，一定要了解到引起盆腔炎的主要因素是什么。接下来，我们就一起来了解下引起盆腔炎的病因主要是有哪些吧。

　　咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 在生活中，盆腔炎属于一种古老的疾病，盆腔炎的病因也比较多见。盆腔炎在任何年龄，都可以发生。因此，想要治 愈好盆腔炎，一定要了解到引起盆腔炎的主要因素是什么。接下来，我们就一起来了解下引起盆腔炎的病因主要是有哪些吧。

　　1、避孕方法的影响

　　据有关调查显示，使用宫内节育器避孕的女性比不使用者患盆腔炎的几率要高2.5—3.7倍。这就是诱发盆腔炎的病因之一。

　　2、盆腔炎的病因还有经期不注意卫生、经期性生活

　　月经期间子宫内膜剥脱，这是细菌滋生的良好条件。如果在月经期间不注意卫生，使用不合格的卫生巾，或有性生活，就会给细菌提供逆行感染的机会，导致盆腔炎。

　　3、性生活过早、性生活不洁

　　小于16岁开始性生活、性活动过于频繁、性关系混乱、性生活不洁等很容易使女性与盆腔炎扯上关系，影响自身健康，正常的生活和工作也受到很大威胁。这也属于导致盆腔炎的病因。

　　知道了具体的导致盆腔炎的病因之后，只要用心，就可以大大的降低盆腔炎的发病率。以上所讲述的就是对于盆腔炎的病因具体的讲述，希望大家可以从中了解到盆腔炎疾病是怎样形成的。

　　温馨提示：女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，加强月经期、人工流产后、分娩后的营养。增强自身体质，增加抵抗力、免疫力，减少患病的机会。在生活中要时常注意自己的身体情况，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。

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