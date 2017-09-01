核心提示： 咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 盆腔炎的病因与很多因素都有关系，不能够及时治疗的关键也在于不了解主要的盆腔炎的病因。下面，为大家分析比较主要的临床盆腔炎的病因，希望可以帮助到大家。

咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 盆腔炎的病因与很多因素都有关系，不能够及时治疗的关键也在于不了解主要的盆腔炎的病因。下面，为大家分析比较主要的临床盆腔炎的病因，希望可以帮助到大家。

盆腔炎的病因有：

1、妇科手术后感染：

进行人工流产术、放环或取环手术、输卵管通液术、输卵管造影术、子宫内膜息肉摘除术，或黏膜下子宫肌瘤摘除术时，假如消毒不严格或原有生殖系统慢性炎症，即有可能引起术后感染。这就是导致盆腔炎的病因之一。

2、产后或流产后感染：

患者产后或小产后体质虚弱，宫颈口经过扩张尚未很好地关闭，此时阴道、宫颈中存在的细菌有可能上行感染盆腔。这也属于诱发盆腔炎的病因。

大家都知道，了解一些比较主要的临床盆腔炎的病因对于治疗十分有帮助。专家表示，希望上面关于盆腔炎的病因的仔细分析能够帮助到大家更好的治疗疾病。

温馨提示：女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，加强月经期、人工流产后、分娩后的营养。增强自身体质，增加抵抗力、免疫力，减少患病的机会。在生活中要时常注意自己的身体情况，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。