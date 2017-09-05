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南宁重度宫颈糜烂治疗费用

2017-09-05
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核心提示：　咨询ＱＱ：1　279　626　844　　　微信：gxnnzsyy　冷冻疗法是指应用特制快速冷冻装置，使宫颈糜烂面病变组织冷冻、坏死、脱落，常用的冷冻剂为液氮。宫颈糜烂的女性在选择本法治疗时应注意治疗时机、操作方式以及术后相关护理，以促进手术的顺利进行，巩固治疗效果，相关注意事项包括：

　　咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 冷冻疗法是指应用特制快速冷冻装置，使宫颈糜烂面病变组织冷冻、坏死、脱落，常用的冷冻剂为液氮。宫颈糜烂的女性在选择本法治疗时应注意治疗时机、操作方式以及术后相关护理，以促进手术的顺利进行，巩固治疗效果，相关注意事项包括：

　　1、术前检查

　　患者在术前应做宫颈刮片或病理切片以明确诊断，特别要排除恶性病变，以免误诊误治延误病情。

　　2、治疗时机的选择

　　采用冷冻疗法治疗时，一般于月经干净后3～5日内进行，以免引起出血和冻伤感染。

　　3、治疗过程中的注意事项

　　治疗前应根据糜烂面的大小选择适当的探头，冷冻时探头必需遮盖和紧密接触糜烂面。冻结完毕等待自然复温，深头与局部组织自然脱离后，再将探头取下，需注意的是：治疗中应保护好阴道，以免冻伤。

　　4、治疗后的注意事项

　　术后8周内禁止性生活、盆浴以及阴道冲洗，以免出血及感染；观察阴道出血情况，如出血量较多，超过月经量或出血时间较长应及时处理；治疗后观测疗效，如治疗不彻 底，可间隔8周后再次治疗。

　　南宁重度宫颈糜烂治疗费用 温馨提示：女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，加强月经期、人工流产后、分娩后的营养。增强自身体质，增加抵抗力、免疫力，减少患病的机会。在生活中要时常注意自己的身体情况，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。

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