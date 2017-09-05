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南宁重度宫颈糜烂治疗方法

2017-09-05
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核心提示：　咨询ＱＱ：1　279　626　844　　　微信：gxnnzsyy　中度、重度宫颈糜烂如治疗不及时常会危害女性健康，目前临床上主要治疗方法包括药物治疗、物理治疗及手术治疗等等，其中物理治疗应用的较为广泛。

　　咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 中度、重度宫颈糜烂如治疗不及时常会危害女性健康，目前临床上主要治疗方法包括药物治疗、物理治疗及手术治疗等等，其中物理治疗应用的较为广泛。

　　物理治疗宫颈糜烂具有相应的优势，如治疗方法较多，包括电熨、冷冻疗法、激光治疗、ks治疗仪等等;治疗效果较好，如通过KS治疗仪治疗可改善糜烂部位的微循环和组织营养，促进炎症吸收和组织恢复，创面恢复好，不留瘢痕，同时还具有操作简单、无明显副作用等优点。但是需要注意的是，物理疗法并非适用于所有宫颈糜烂的女性，其治疗效果也是因人而异，对于一些女性来说，通过物理治疗后反而事倍功半，这是为什么呢？

　　这是由于物理治疗可导致阴道壁神经不敏感，性生活无快感，还可能导致女性不孕，因此未育女性不宜采用此类方法。同时，由于目前临床上对于宫颈糜烂存在过度治疗的情况，有一些不负责任的医院鼓吹物理治疗无伤害，完全是一种不顾后果，不负责任的行为。

　　因此，对于宫颈糜烂的女性来说，如未出现分泌物增多、接触性出血、合并感染等情况时，一般无需特殊治疗。

　　南宁重度宫颈糜烂治疗方法 温馨提示：女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，加强月经期、人工流产后、分娩后的营养。增强自身体质，增加抵抗力、免疫力，减少患病的机会。在生活中要时常注意自己的身体情况，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。

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