核心提示： 咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 宫颈糜烂危害女性健康，可引发宫颈息肉、囊肿，中度、重度宫颈糜烂甚至可导致患者不孕。因此，及时、积极的治疗十分重要。目前临床上治疗方法较多，包括药物治疗、物理治疗等等，其中物理治疗方法主要包括以下内容：

咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 宫颈糜烂危害女性健康，可引发宫颈息肉、囊肿，中度、重度宫颈糜烂甚至可导致患者不孕。因此，及时、积极的治疗十分重要。目前临床上治疗方法较多，包括药物治疗、物理治疗等等，其中物理治疗方法主要包括以下内容：

1、电熨疗法

用特制的电熨器将糜烂面组织进行烧灼，使之坏死脱落。需要注意的是，要达到一定深度，才能取得较好的治疗效果。

2、冷冻疗法

应用特制快速冷冻装置，使宫颈糜烂面病变组织冷冻、坏死、脱落，常用的冷冻剂为液氮。应用本法治疗后，患者一般无不良反应，少数患者可出现头昏、下腹疼痛等症状。

3、激光治疗

用特制的激光治疗头照射宫颈糜烂组织，使糜烂组织碳化、结痂、脱落。目前较为常见的二氧化碳激光治疗仪，患者治疗后多无不良反应，少数患者痂皮脱落时可见出血。

4、KS治疗仪治疗

通过光照效应使糜烂面组织变性、坏死，并逐层脱落，可改善微循环和组织营养，促进炎症吸收和组织恢复，创面恢复较好，不留瘢痕，患者治疗后无明显副作用。

南宁重度宫颈糜烂治疗多少钱 温馨提示：女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，加强月经期、人工流产后、分娩后的营养。增强自身体质，增加抵抗力、免疫力，减少患病的机会。在生活中要时常注意自己的身体情况，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。