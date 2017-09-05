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南宁重度宫颈糜烂治疗的费用

2017-09-05
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核心提示：　咨询ＱＱ：1　279　626　844　　　微信：gxnnzsyy　宫颈糜烂有一定的危害，如引发宫颈息肉、囊肿、盆腔炎、附件炎，中度、重度宫颈糜烂甚至可导致患者不孕。因此一旦怀疑宫颈有问题时，要及时到正规医院进行检查和治疗，目前，临床主要治疗方法包括：

　　咨询ＱＱ：1 279 626 844 微信：gxnnzsyy 宫颈糜烂有一定的危害，如引发宫颈息肉、囊肿、盆腔炎、附件炎，中度、重度宫颈糜烂甚至可导致患者不孕。因此一旦怀疑宫颈有问题时，要及时到正规医院进行检查和治疗，目前，临床主要治疗方法包括：

　　1、药物治疗

　　对于糜烂面较小、炎症浸润比较浅的患者可应用药物治疗，如10%～20%硝酸盐局部应用；月经后局部使用高锰酸钾等等。需要注意的是，应用以上药物时，要小心操作，避免烧伤阴道壁，同时注意用药时消毒，以预防重复感染。

　　2、物理治疗

　　主要用于治疗糜烂面较大、炎症浸润比较深的患者，包括电熨、冷冻疗法、激光治疗等等。其中，电熨是指用特制的电熨器将糜烂面组织进行烧灼，使之坏死脱落，需要达到一定深度；冷冻疗法为应用特制快速冷冻装置，使宫颈糜烂面病变组织冷冻、坏死、脱落；激光治疗是指用特制的激光治疗头照射宫颈糜烂组织，使糜烂组织碳化、结痴、脱落。

　　3、手术治疗

　　主要用于药物和物理治疗无效、宫颈糜烂较深或面积较大、宫颈肥大或疑有癌变的患者，手术方式包括宫颈锥形切除或全子宫切除术等等。

　　南宁重度宫颈糜烂治疗的费用 温馨提示：女性朋友应注意自己的外阴卫生及个人清洁卫生；注意防止来自洁具及卫生间内的感染；注意自身的营养保健，加强月经期、人工流产后、分娩后的营养。增强自身体质，增加抵抗力、免疫力，减少患病的机会。在生活中要时常注意自己的身体情况，如出现什么异常情况，应尽早到正规的医院接受检查与治疗。

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