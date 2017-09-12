乳腺囊肿的有效检查与治疗

乳腺囊肿是乳腺科很常见的一种疾病。常见的乳腺囊肿有单纯囊肿、积乳囊肿等。单纯囊肿在乳腺囊肿中最为多见。主要是由于内分泌紊乱引起导管上皮增生，乳腺导管扩张，分泌物潴留而形成囊肿。积乳囊肿又称乳汁潴留样囊肿，主要是由于泌乳期某一导管阻塞，引起乳汁瘀积而形成囊肿，发生在哺乳期。

常见的单发囊肿发生于非哺乳期。对于乳腺囊肿，诊断多采用乳腺彩超，因其密度较低，钼靶检查效果欠佳。而超声对于囊性结节的诊断敏感度较高，且能准确报告大小、回声情况，血流情况，囊肿内有无实性占位等。

对于较大单发囊肿，如囊肿已大于三厘米，可以考虑超声引导下穿刺抽吸，对部分患者效果较好。抽吸后给予加压包扎，促进囊壁的贴合。但此法的弊端在于对囊壁没有很好的破坏，故一部分病人短期疗效较好，时间长了囊壁仍有可能继续分泌，囊肿仍有可能增大。此类情况可进行微创手术治疗，即用微创旋切设备通过几毫米宽度的孔道将囊液及囊壁抽吸而出。此种方法不仅抽吸囊液，对囊壁也造成充分破坏，不宜复发。

如果进行手术治疗乳房毁形严重。

虽然囊肿本身是良性病变，但并非有囊肿存在就一定是良性病变，如我们检出的囊肿中有实性占位者，后手术证实为导管内乳头状瘤。还有些囊肿突然出现出血，后病理证实为导管原位癌导致局部出血。故应注意定期检查。