乳腺囊肿的有效治疗方式

1、手术治疗

动手术是治疗乳腺囊肿的方式之一。而且他不会对身体其他部分造成任何的损伤，也不会有什么副作用。这是一生治疗乳腺肿囊最常使用的一种方法，虽然说有些女性担心术后会在乳房留下疤痕。在术后可以涂抹一些去疤的药物，淡化疤痕。跟健康相比这些疤痕并没有什么大不了的。

2、中医治疗

中医认为产生乳腺囊肿的原因是肝脏功能出现问题，在平常的生活中过度使用辛辣刺激的食物。而且那些天生性格比较内向和经常处于压抑气氛环境中生存的人们，都很容易给肝脏带来很大的负担，而导致乳房有刺痛感。