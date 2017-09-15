乳腺囊肿的有效治疗方式

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1、手术治疗
动手术是治疗乳腺囊肿的方式之一。而且他不会对身体其他部分造成任何的损伤，也不会有什么副作用。这是一生治疗乳腺肿囊最常使用的一种方法，虽然说有些女性担心术后会在乳房留下疤痕。在术后可以涂抹一些去疤的药物，淡化疤痕。跟健康相比这些疤痕并没有什么大不了的。
2、中医治疗
中医认为产生乳腺囊肿的原因是肝脏功能出现问题，在平常的生活中过度使用辛辣刺激的食物。而且那些天生性格比较内向和经常处于压抑气氛环境中生存的人们，都很容易给肝脏带来很大的负担，而导致乳房有刺痛感。
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随着社会经济的发展，人们生活方式已经发生很大改变，性成熟期提前、绝经期延后、不生育、晚生育、不哺乳、焦虑、不良情绪、肥胖、高热量及高脂肪饮食的摄入、不健康的生活方式，外源性雌激素摄入增多（某些药物、保健品、化妆品）等生活环境因素，使乳腺癌发病率逐年增高，发病年龄逐渐年轻化，乳腺癌无情地夺去无数女性的乳房及生命，引起了社会各界的强烈关注。39健康网就乳腺疾病防治相关问题采访了北京第一家乳腺专科医院——北京天宜乳腺医院业务院长方志沂教授。
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