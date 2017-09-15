乳腺疾病千万不可忽视的产后检查

产后恢复 千万不可忽视产后检查

大部分孕妇都比较重视孕前和孕期的检查，可是往往忽略了产后的检查，认为既然已经生产完了，就没有什么需要检查的了。其实这样的想法是不对的额，产后检查也是很重要的，否则容易吃亏。

乳房检查

产后，乳房会充满了乳汁，变得非常丰满、娇嫩。由于担负着喂养宝宝的重任，每天和宝宝嫩嫩的脸蛋和小嘴接触，乳房的外表也非常“柔弱”，常常抵不住外部哪怕轻微的伤害，乳胀、乳房疼痛、阻塞等常常会来困扰新妈妈，严重的可能感染乳腺炎，威胁乳房健康，还会影响泌乳系统，造成乳汁滞流，新妈妈发热、同侧淋巴结肿大、白血球增高等症状。而乳房分泌的乳汁又直接影响着宝宝的健康，因此，给乳房做体检，不仅是对新妈妈的保护，也是对宝宝能够健康成长的保障。

检查内容：

乳房检查的方法有很多，常见的有触诊、x线和彩超。

产后可以进行一次乳房彩超检查，全面了解乳房组织情况，检查是否有乳房组织疾病。

平时通过触诊或自检即可，主要检查乳房皮肤表面、乳头乳晕、乳房肿块、乳头溢液等情况。

乳房皮肤表面：主要检查色泽、有无水肿、浅静脉怒张、皮肤皱褶等。如果皮肤发红或存在上述现象要注意是否有乳管阻塞。

乳头乳晕：乳头很容易疼痛，严重的还会皲裂，因此要及时检查乳头是否有畸形、抬高、回缩、凹陷、糜烂及脱屑等，提前预防治疗；乳晕颜色以粉红色为佳。

乳头溢液情况：需检查乳头是否溢液，并详查其是自行溢出还是挤压后而出、单侧还是双侧、溢液的性状如何等。