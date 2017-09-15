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微创就是微小的创口、创伤，是现代医学外科手术治疗应用的特点，是一个技术名词，就是在手术治疗过程中只对患者造成微小创伤、术后只留下微小创口的技术，是相对传统手术的科技成果。所以，微创是专门与外科及手术相连接的词语，如微创手术，微创外科等。微创，并没有一个准确的定义。但不少外科医生认为，微创应该是相对传统手术而言，主要具有四大特点：切口小、创伤小、恢复快、痛苦少。
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乳腺疾病患病率为56.94%，且集中在20~50岁年龄组。依次是乳腺增生、乳腺纤维瘤、其他乳腺良性肿瘤、乳腺癌等。
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