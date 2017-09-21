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乳腺癌活检，质地较软，切面呈灰白色，可有出血点、坏死和囊腔形成；硬癌的切面呈灰白色，收缩状，有如疤痕感，向四周放射状伸出，无包膜可判定为乳腺癌。
作活检穿刺就是确诊肿块性质的，如果能穿刺到肿块的话可以诊断
只要诊断明确了，早期手术可以解决问题。
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乳房，是女性美丽、成熟的象征。然而，随着国人饮食习惯的西化，生活压力飙升，女性乳房健康受到严重威胁，乳腺增生、乳腺囊肿、乳腺纤维瘤等乳房疾病发病率连年上升，甚至连十多岁的少女也无法幸免。
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