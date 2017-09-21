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青岛乳腺癌活检

2017-09-21
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乳腺癌活检，质地较软，切面呈灰白色，可有出血点、坏死和囊腔形成；硬癌的切面呈灰白色，收缩状，有如疤痕感，向四周放射状伸出，无包膜可判定为乳腺癌。

作活检穿刺就是确诊肿块性质的，如果能穿刺到肿块的话可以诊断

只要诊断明确了，早期手术可以解决问题。

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